الجمعية العمومية لاتحاد الغوص والإنقاذ تعتمد تعديلات اللائحة بالإجماع

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ اجتماعها، أمس الجمعة الموافق 16 يناير 2026، وذلك لمناقشة تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، في ضوء القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وجاء الاجتماع في أجواء اتسمت بالود والتعاون، برئاسة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد، وبحضور اللواء محمد أمين عبده، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة العميد سامح مشرفة، والعميد عبد العال شاهين، والعميد حسام الغزالي، والعميد هيثم جعفر، والدكتور مجدي أبو عرام، وأشرف البكل، بالإضافة إلى يسري عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي والمدير الإداري.

وشهدت الجلسة حضور ممثلي الجهات المختصة، حيث عُقد الاجتماع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، وبإشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وأسفرت المناقشات عن موافقة الأعضاء بالإجماع على التعديلات المقترحة المدرجة على جدول الأعمال، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة والتشريعات الرياضية الحديثة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس إدارة الاتحاد الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على تعاونهم ومشاركتهم الإيجابية، مثمنًا الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لمنظومة الغوص والإنقاذ خلال الفترة القادمة.