موتسيبي: قرار إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات غير شعبي حاليا.. والنتائج ستحدد نجاحه

قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن قرار إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات لا يحظى بقبول واسع في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الحكم الحقيقي على هذا القرار سيكون من خلال نتائجه على المدى المتوسط.

وجاءت تصريحات موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت في الرباط، حيث أوضح أن ردود الفعل الأولية تجاه القرار لا تزال متحفظة، لكنه شدد على ضرورة الانتظار أربع سنوات كاملة لتقييم التجربة بشكل موضوعي.

تطوير الكرة الإفريقية

وأضاف رئيس الكاف أن تطوير الكرة الإفريقية يتطلب أحيانًا قرارات صعبة لا تكون شعبية في بدايتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحسين جودة البطولة، ومنح المنتخبات واللاعبين مساحة أفضل للاستعداد، بما ينعكس على مستوى المنافسة القارية.

متابعة تأثير القرار

وأكد موتسيبي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيواصل متابعة تأثير هذا القرار على البطولات المحلية والمنتخبات الوطنية، على أن يتم إعادة تقييمه مستقبلًا في ضوء النتائج التي ستتحقق على أرض الواقع.