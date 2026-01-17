قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
رياضة

موتسيبي: قرار إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات غير شعبي حاليا.. والنتائج ستحدد نجاحه

باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
إسلام مقلد

قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن قرار إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات لا يحظى بقبول واسع في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الحكم الحقيقي على هذا القرار سيكون من خلال نتائجه على المدى المتوسط.

وجاءت تصريحات موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت في الرباط، حيث أوضح أن ردود الفعل الأولية تجاه القرار لا تزال متحفظة، لكنه شدد على ضرورة الانتظار أربع سنوات كاملة لتقييم التجربة بشكل موضوعي.

تطوير الكرة الإفريقية

وأضاف رئيس الكاف أن تطوير الكرة الإفريقية يتطلب أحيانًا قرارات صعبة لا تكون شعبية في بدايتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحسين جودة البطولة، ومنح المنتخبات واللاعبين مساحة أفضل للاستعداد، بما ينعكس على مستوى المنافسة القارية.

متابعة تأثير القرار

وأكد موتسيبي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيواصل متابعة تأثير هذا القرار على البطولات المحلية والمنتخبات الوطنية، على أن يتم إعادة تقييمه مستقبلًا في ضوء النتائج التي ستتحقق على أرض الواقع.

باتريس موتسيبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية موتسيبي تطوير الكرة الإفريقية

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
تريند الشاي المغلي
