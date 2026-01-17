قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برونزية أمم إفريقيا .. ذكريات لا تنسي .. انسحاب تونس الأشهر .. وفوز الكاميرون على الكونغو الأكبر

على مدار تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية لم تكن مباراة تحديد المركز الثالث مجرد مباراة تقام على هامش ختام البطولة بل تحولت في كثير من النسخ إلى مسرح لأحداث استثنائية ولقطات خالدة ونتائج غير متوقعة جعلت منها محطة مهمة في ذاكرة البطولة القارية.

وقبل إسدال الستار على النسخة الـ35 من البطولة المقامة حاليًا في المغرب يتجدد الموعد مع مباراة البرونزية حين يلتقي منتخبا مصر ونيجيريا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا يتجاوز مجرد ميدالية.

بدايات مبكرة

لم تعرف بطولة كأس الأمم الإفريقية مباراة تحديد المركز الثالث في جميع نسخها إذ غابت عن ثلاث نسخ فقط الأولى والثانية بسبب محدودية عدد المنتخبات المشاركة والعاشرة نتيجة تغيير نظام المنافسة.

وكان الظهور الأول لهذه المباراة في نسخة 1962 التي استضافتها إثيوبيا عندما تفوق المنتخب التونسي على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف دون رد ليصبح أول منتخب يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1957.

نتائج قياسية

شهدت نسخة 1972 واحدة من أكثر مباريات البرونزية غزارة تهديفية بعدما اكتسح المنتخب الكاميروني مستضيف البطولة منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) بنتيجة 5-2 ليظل هذا الفوز الأكبر في تاريخ مباريات تحديد المركز الثالث حتى اليوم.

وفي نسخة 1974 بالقاهرة عاش الجمهور المصري خيبة أمل بعد خروج الفراعنة من نصف النهائي أمام زائير لكن المنتخب الوطني نجح في استعادة كبريائه بتحقيق فوز عريض على منتخب الكونغو برباعية نظيفة في مباراة البرونزية سجل منها حسن شحاتة هدفين قبل أن يصبح لاحقًا أحد أعظم المدربين في تاريخ الكرة الإفريقية.

انسحابات وقرارات مثيرة

غابت مباراة تحديد المركز الثالث عن نسخة 1976 بسبب اعتماد نظام المجموعة النهائية قبل أن تعود سريعًا في نسخة 1978 التي استضافتها غانا وشهدت واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل عندما انسحب منتخب تونس من مواجهة نيجيريا قبل نهاية الشوط الأول احتجاجًا على قرارات تحكيمية رغم التعادل 1-1 ليحتسب الفوز لصالح نيجيريا بنتيجة 2-0 مع توقيع عقوبات قاسية على المنتخب التونسي.

مواجهات عربية 

وفي نسخة 1988 عاش الجمهور العربي مواجهة ساخنة بين المغرب والجزائر على المركز الثالث انتهت بالتعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح الجزائر بنتيجة 4-3.

وتكرر سيناريو الإثارة في نسخة 1998 حين تعادل منتخبا الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو بنتيجة 4-4 في الوقت الأصلي في مباراة مفتوحة ومليئة بالأهداف قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للكونغو.

نجوم أوروبا والريمونتادا التاريخية

أما نسخة 2008 في غانا فقد شهدت صدامًا كرويًا من العيار الثقيل على برونزية البطولة جمع نخبة من نجوم أوروبا أبرزهم ديديه دروجبا ويايا توريه من كوت ديفوار ومايكل إيسيان وسولي مونتاري من غانا وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض 4-2.

وفي نسخة 2021 كتب المنتخب الكاميروني واحدة من أعظم عوداته التاريخية بعدما قلب تأخره بثلاثية أمام بوركينا فاسو إلى تعادل مثير في الدقائق الأخيرة قبل أن يحسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

أطول ركلات ترجيح

أما آخر نسخ البطولة مطلع عام 2024 في كوت ديفوار فقد شهدت أطول ركلات ترجيح في تاريخ مباريات المركز الثالث عندما تفوق منتخب جنوب إفريقيا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6-5 بعد سلسلة ماراثونية من سبع ركلات لكل فريق.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية المغرب مصر ونيجيريا مصر

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

والدة شيماء جمال

المدة غير محددة.. هيئة دفاع والدة شيماء جمال تكشف كواليس قرار استمرار حبسها والسيناريو القادم

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات واستعادة الوجه الحضاري للمحلة

البلوجر محمد عبد العاطي

تخفيض حكم حبس البلوجر محمد عبد العاطي من عامين لـ3 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

