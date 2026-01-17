بداية مثالية لكاريك.. يونايتد يهزم السيتي ويستعيد هيبته في ديربي مانشستر

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، في ديربي المدينة الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للشياطين الحمر تحت قيادة مدربهم الجديد مايكل كاريك، الذي تولى المهمة مؤخرًا، ليقود الفريق لانتصار مهم أعاد الثقة للجماهير.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات يونايتد التي أسفرت عن هدفين ملغيين بداعي التسلل؛ الأول في الدقيقة 32، ثم هدف رائع سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 40، قبل أن يُلغيه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع السيتي، حيث افتتح بريان مبيومو التسجيل في الدقيقة 65، بعدما استغل تمريرة متقنة من برونو فيرنانديز وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وأضاف باتريك دورجو الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد صناعة من ماتيوس كونيا، ليؤمن تقدم أصحاب الأرض.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ماسون ماونت هدفًا ثالثًا، إلا أن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الـVAR.

وشهدت المباراة حالة قلق داخل صفوف مانشستر سيتي بعد نهاية الشوط الأول، عقب سقوط المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على أرضية الملعب، حيث تلقى العلاج قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس وهو يعاني من آلام واضحة.

وجاءت المواجهة في توقيت حساس للفريقين، إذ دخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ساعيًا لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما استغل مانشستر يونايتد عاملي الأرض والجمهور ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويتقدم في جدول الترتيب، حيث احتل المركز الرابع.