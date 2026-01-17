قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
رياضة

بداية مثالية لكاريك.. يونايتد يهزم السيتي ويستعيد هيبته في ديربي مانشستر

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، في ديربي المدينة الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة الظهور الأول للشياطين الحمر تحت قيادة مدربهم الجديد مايكل كاريك، الذي تولى المهمة مؤخرًا، ليقود الفريق لانتصار مهم أعاد الثقة للجماهير.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات يونايتد التي أسفرت عن هدفين ملغيين بداعي التسلل؛ الأول في الدقيقة 32، ثم هدف رائع سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 40، قبل أن يُلغيه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع السيتي، حيث افتتح بريان مبيومو التسجيل في الدقيقة 65، بعدما استغل تمريرة متقنة من برونو فيرنانديز وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وأضاف باتريك دورجو الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد صناعة من ماتيوس كونيا، ليؤمن تقدم أصحاب الأرض.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ماسون ماونت هدفًا ثالثًا، إلا أن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الـVAR.

وشهدت المباراة حالة قلق داخل صفوف مانشستر سيتي بعد نهاية الشوط الأول، عقب سقوط المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على أرضية الملعب، حيث تلقى العلاج قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس وهو يعاني من آلام واضحة.

وجاءت المواجهة في توقيت حساس للفريقين، إذ دخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ساعيًا لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما استغل مانشستر يونايتد عاملي الأرض والجمهور ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويتقدم في جدول الترتيب، حيث احتل المركز الرابع.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ديربي مانشستر السيتي مان يونايتد

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

أرشيفية

النقض تؤجل الطعن على قائمة من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا

المتهمة

اعترافات مثيرة لسيدة تسلقت سور منزل بالمطرية لسرقة البطاطين

والدة شيماء جمال

المدة غير محددة.. هيئة دفاع والدة شيماء جمال تكشف كواليس قرار استمرار حبسها والسيناريو القادم

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

