جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى

قضت جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل مرشح للعمدية بقرية الخضيري مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك عقب قيامهما بالترصد له مستخدمين موتوسيكل وإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما ادى إلى مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر،في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2581 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من:محمد.و.ع"،34 عاما، سائق و"ابراهيم.م.ن"،36 عاما حداد الى محكمة الجنايات المختصة لأنهما فى 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد واستخدموها قبل المجني عليهما "هيثم محمد محمد عامر، سميح مسعد يوسف عيد"، و المتواجدين بمحيط الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير الامن والسكينة العامة حال احراز المتهم الأول سلاح ناري :مسدس:،والثاني سلاح ناري :بندقية الية:،مطلقا الأول عدة أعيرة نارية مما ترتب على ذلك تعريض حياتهم للخطر

وقاما بقتل المجني عليه "سميح مسعد يوسف عيد"،عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري:مسدس:،احراز المتهم الأول وسلاح ناري"بندقية آلية" أحراز المتهم الثاني وما ان ظفرا به حتى اطق الأول صوب عيار ناري. من السلاح إحرازه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.