دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
محافظات

جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى

همت الحسينى

قضت  جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل مرشح للعمدية بقرية الخضيري مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك عقب قيامهما بالترصد له مستخدمين موتوسيكل وإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما ادى إلى مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر،في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2581 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من:محمد.و.ع"،34 عاما، سائق و"ابراهيم.م.ن"،36 عاما حداد الى محكمة الجنايات المختصة لأنهما فى 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد واستخدموها قبل المجني عليهما "هيثم محمد محمد عامر، سميح مسعد يوسف عيد"، و المتواجدين بمحيط الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير الامن والسكينة العامة حال احراز المتهم الأول سلاح ناري :مسدس:،والثاني سلاح ناري :بندقية الية:،مطلقا الأول عدة أعيرة نارية مما ترتب على ذلك تعريض حياتهم للخطر

وقاما بقتل المجني عليه "سميح مسعد يوسف عيد"،عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري:مسدس:،احراز المتهم الأول وسلاح ناري"بندقية آلية" أحراز المتهم الثاني وما ان ظفرا به حتى اطق الأول صوب عيار ناري. من السلاح إحرازه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

الدقهلية محافظه جنايات المنصوره

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

طلعت مصطفى

انطلاق أولى بطولات سلسلة جولف مصر 2026 ضمن جولة مينا تور بعد غد

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند "الشاي المغلي" يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

