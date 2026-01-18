استشاري طب شرعي: العنف الأسري لا يقتصر على النساء فقط.. فيديو

قالت الدكتورة أماني عبد الفتاح، استشاري الطب الشرعي والعنف الأسري بقصر العيني، إن العنف الأسري لا يقتصر على الفتيات أو النساء فقط، بل يشمل جميع أفراد الأسرة من أطفال ورجال وكبار السن.

وأوضحت أماني عبد الفتاح خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن العنف الأسري له عدة أشكال تشمل العنف اللفظي والجسدي والجنسي والمادي والاجتماعي والنفسي، بما في ذلك العنف الإلكتروني والتحرش والاستغلال المادي.

وأضافت أن العنف الأسري قد يؤدي إلى آثار نفسية طويلة المدى، تختلف عن الإصابات الجسدية التي قد تلتئم مع الوقت، مشيرة إلى أن أثر العنف النفسي يبقى ويؤثر على الضحايا طوال حياتهم.

وتابعت: أي فعل يؤدي إلى إيذاء أعضاء الأسرة، أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، أو تعريضهم للخطر يُصنف كعنف أسري ويخضع للرصد الطبي والشرعي.

وأوضحت أماني عبد الفتاح أن كثيرًا من حالات التحرش والعنف الأسري تُكشف بعد سنوات طويلة، كما حدث مع بعض النساء والفتيات اللاتي شاركن تجاربهن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض المسلسل الدرامي الذي تناول قضية التحرش، مؤكدة أن هذا الكشف يعد خطوة مهمة نحو مواجهة هذه الظاهرة.

ودعت استشاري العنف الأسري إلى ضرورة تحرك جميع الجهات المختصة، بما في ذلك الإعلام والقطاع الطبي والوزارات المعنية، للحد من العنف الأسري، وزيادة الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وطرق التعامل مع أي ممارسات عنيفة داخل الأسرة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

