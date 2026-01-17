نقل موقفى الريفية والكيلو 8 بمدينة مرسى مطروح

قاد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اليوم السبت حركة نقل موقف سيارات الكيلو 4 و8 إلى الموقف المستحدث بمنطقة المعازير مخرج الشارع الجديد.

كما تم نقل موقف الريفية من داخل شوارع وسط المدينة (شارع علم الروم) إلى مكان موقف سيارات الكيلو 4و 8القديم بجوار مسجد التقوى بشارع شكري القوتلي أمام مديرية الشؤون الصحية وذلك لمنع التواجد العشوائي لسيارات الأجرة والتيسير على المواطنين.

كما تم إعادة تنظيم مكان موقف الريفية وتركيب بلدورات وسط الشارع لفتح الحركة المرورية أمام السيارات بما يعد خطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة التنظيم وإنهاء حالة العشوائية داخل المدينة ومنع الإختناقات المرورية خاصة داخل شوارع وسط المدينة وتنظيم حركة المواصلات وبما يحقق المصلحة العامة، خاصة مع إعادة فتح السوق الجديد للخضار والفاكهة بمدخل المدينة وقرب المواقف منه بما ييسر على المواطنين وينظم الحركة المرورية داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق والعميد معتز درويش مساعد مدير إدارة مرور مطروح والمقدم عبد العزيز عبد الحي مدير مباحث المرور والمقدم سعد رمضان مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد طارق عرفان مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وإبراهيم دياب نائب رئيس مدينة مرسى مطروح وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح والجهات المعنية.

واشار نائب محافظ مطروح ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنظيم مواقف وحركة سيارات الأجرة داخل مدينة مرسي مطروح ومنع العشوائية والتيسير على الركاب.