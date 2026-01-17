رمضان 2026 .. مدحت تيخا يكشف كواليس دوره فى مسلسل حق ضايع

يخوض النجم مدحت إسماعيل الشهير بـ تيخا تجربة درامية جديدة ومختلفة تمامًا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «حق ضايع»، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، في عمل يعتمد على التشويق النفسي والدراما الإنسانية، ويشهد تحولًا لافتًا في مسيرته الفنية.

كشف النجم مدحت تيخا بأنه يظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى معتز ويعمل مصمم دعاية وإعلان ويتمتع بدرجة عالية من الجدية والانضباط، لافتا، أن مسار حياته يشهد منعطفًا حادًا مع تصاعد الأحداث، بعدما يتعرض لأزمتين محوريتين؛ الأولى تتعلق بمستقبله المهني داخل عالم الإعلان شديد التنافس، والثانية تمس حياته الشخصية، مؤكدًا، بأنهما يسببان له صدمة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على قراراته ومصيره، وتتضح تفاصيلهما تدريجيًا أثناء مشاهده العمل.

أكد تيخا بأن هذا الدور يمثل تغييرًا كاملًا في جلده الفني، سواء على مستوى الأداء أو الشكل الخارجي، موضحًا، بأن الشخصية بعيدة تمامًا عن الكوميديا، وأن اللوك مختلف كليًا عن كل ما ظهر به سابقًا، لاسيما، ما جعله يتعامل مع الدور كرهان فني حقيقي وتحدٍّ جديد في مشواره.

وأشار تيخا بأنه يتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المنتظر، وأن يكون هذا العمل علامة فارقة في مسيرته المهنية، مشيرًا، بأن أحداث «حق ضايع»، تدور في إطار من الساسبنس والتشويق الخالص، ويتناول الصراع المحتدم بين أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر، مسلطًا الضوء على كواليس هذا العالم المليء بالمنافسة والضغوط النفسية.

يذكر أنه يشارك النجم مدحت تيخا في بطولة مسلسل «حق ضايع»، نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ النجم أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، نضال الشافعي، ملك قورة، لوسي، لبنى ونس، محسن محي الدين، رنا سماحة، عبير منير، مروة الأزلي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم ومن إخراج محمد عبد الخالق.