قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026 .. مدحت تيخا يكشف كواليس دوره فى مسلسل حق ضايع

مدخت تيخا
مدخت تيخا
تقى الجيزاوي

يخوض النجم مدحت إسماعيل الشهير بـ تيخا تجربة درامية جديدة ومختلفة تمامًا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «حق ضايع»، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، في عمل يعتمد على التشويق النفسي والدراما الإنسانية، ويشهد تحولًا لافتًا في مسيرته الفنية.

كشف النجم مدحت تيخا بأنه يظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى معتز ويعمل مصمم دعاية وإعلان ويتمتع بدرجة عالية من الجدية والانضباط، لافتا، أن مسار حياته يشهد منعطفًا حادًا مع تصاعد الأحداث، بعدما يتعرض لأزمتين محوريتين؛ الأولى تتعلق بمستقبله المهني داخل عالم الإعلان شديد التنافس، والثانية تمس حياته الشخصية، مؤكدًا، بأنهما يسببان له صدمة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على قراراته ومصيره، وتتضح تفاصيلهما تدريجيًا أثناء مشاهده العمل.

أكد تيخا بأن هذا الدور يمثل تغييرًا كاملًا في جلده الفني، سواء على مستوى الأداء أو الشكل الخارجي، موضحًا، بأن الشخصية بعيدة تمامًا عن الكوميديا، وأن اللوك مختلف كليًا عن كل ما ظهر به سابقًا، لاسيما، ما جعله يتعامل مع الدور كرهان فني حقيقي وتحدٍّ جديد في مشواره.

وأشار تيخا بأنه يتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المنتظر، وأن يكون هذا العمل علامة فارقة في مسيرته المهنية، مشيرًا، بأن أحداث «حق ضايع»، تدور في إطار من الساسبنس والتشويق الخالص، ويتناول الصراع المحتدم بين أكبر شركات الدعاية والإعلان في مصر، مسلطًا الضوء على كواليس هذا العالم المليء بالمنافسة والضغوط النفسية.

يذكر أنه يشارك النجم مدحت تيخا في بطولة مسلسل «حق ضايع»، نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ النجم أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، نضال الشافعي، ملك قورة، لوسي، لبنى ونس، محسن محي الدين، رنا سماحة، عبير منير، مروة الأزلي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم ومن إخراج محمد عبد الخالق.

مدحت إسماعيل مسلسل «حق ضايع» السباق الرمضاني المقبل مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية

الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

جانب من المصالحة

برعاية الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة

د. علي جمعة

عبادة بسيطة تحميك من الشيطان وتجعلك في رعاية الملائكة.. علي جمعة ينصح بها

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد