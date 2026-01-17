قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انطلاق أولى بطولات سلسلة جولف مصر 2026 ضمن جولة مينا تور بعد غد

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

تنطلق بعد غد الاثنين 19 يناير أولى بطولات "سلسلة جولف مصر 2026" ضمن جولة "مينا تور" أحد أشهر جولات الجولف العالمية .

تُقام البطولة على ملاعب نيو جيزة في الفترة من 19 إلى 21 يناير ، وهي ضمن 4 بطولات لـ "مينا تور" تمتد لأربعة أسابيع في مصر في إطار الشراكة بين "مينا تور" والاتحاد المصري للجولف. 

يبلغ مجموع جوائز بطولات "مينا تور" نحو 400 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار لكل بطولة، بالإضافة إلى منح اللاعبين الفائزين نقاط التصنيف العالمي الرسمي في كل بطولة. وتقام البطولة الأولى في نادي نيو جيزة، الذي صممته شركة تومسون، بيريت آند لوب، وهو وجهة مثاليةً لافتتاح سلسلة بطولات مصر. ويستضيف منتجع أدريس مراسي للجولف على ساحل البحر المتوسط  كل من البطولة الثانية في الفترة من 24 إلى 26 ينايو ، والبطولة الثالثة من 29 إلى 31 يناير، وذلك قبل العودة إلى القاهرة لإقامة البطولة الرابعة والختامية في نادي مدينتي للجولف، أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، وذلك من 3 إلى 5 فبراير .

ويشارك في بطولة مينا تور في نيو جيزة أكثر من 100 لاعب دولي من مختلف دول العالم، أبرزهم اللاعب الإيطالي لودوفيكو أدابو ، والاسكتلنديان أيدان أوهيغان و سيباستيان ساندين، والويلزي توبي هانت، والنمساوي آرون زيمر . كما تضم البطولة نخبة من اللاعبين ذوي الخبرة في جولة دي بي ورلد، مثل الإسباني أليخاندرو كانيزاريس والإنجليزي آشلي تشيسترز، بالإضافة إلى جوردان وريسديل المتألق الذي أبهر كل عشاق اللعبة طوال الموسم. وسيمثل مصر عدد من اللاعبين، أبرزهم المحترفان أحمد مرجان ونور شبل، بالإضافة إلى اللاعبين الهواة عيسى أبو العلا، ومحمد أبو العلا، وعبد المنعم الشافعي، وآدم الشامي. 

وقال عمر هشام طلعت ، رئيس الاتحاد المصري للجولف: “يعد انطلاق سلسلة جولف مصر إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية اتحاد الجولف الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية، وتعزيز حضورها كوجهة متميزة لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية، بما يدعم السياحة الرياضية ويبرز ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية وملاعب تضاهي أفضل ملاعب الجولف حول العالم".

وأشار إلى أن الشراكة مع "مينا تور" توفر منصة احترافية مهمة لاكتشاف وصقل المواهب المصرية، ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك المباشر بالمستويات الدولية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على رفع اسم مصر عالياً في المحافل العالمية.

وأضاف عمر هشام أن بطولات "مينا تور" تمثل إضافة نوعية في مسيرة تطوير الجولف المصري لما تتمتع به من خبرات تنظيمية واسعة ومعايير احترافية عالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب نخبة من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسات ويدعم تطوير منظومة الجولف في مصر والمنطقة.

وأكد رئيس ومفوض جولة مينا للجولف، كيث ووترز، إن سلسلة جولف مصر تمثل علامة فارقة مهمة للجولف الاحترافي في المنطقة، وقال: "يسرّنا إقامة جولة مينا للجولف في مصر، حيث نترقب أربعة أسابيع استثنائية من منافسات الجولف". وقال: "الشراكة مع الاتحاد المصري للجولف لها دورٌ محوري في تحقيق ذلك، ويسعدنا رؤية اللاعبين المصريين يتنافسون جنبًا إلى جنب مع نخبة اللاعبين العالميين مع جوائز مالية إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، ونقاط التصنيف العالمي المتاحة في جميع البطولات الأربع".

 وأضاف أن سلسلة مصر تُتيح فرصةً ذهبية للاعبين للارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى آفاق جديدة."

طلعت مصطفى جولف هشام طلعت

