إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف

نجحت عائلة داوود، في انهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «أبو هدان وأبو مشهور بقرية كفر طرخان بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة.

حيث أقيم صلح جماهيرى كبير للعائلتين في سرادق داخل عزبة أبو داوود لاتمام مراسم الصلح التي جرت بقيام عائلة مشهور بتقديم الجودة «الكفن» لعائلة وهدان .

وحضر مراسم الصلح جميع عائلة داوود بالشوبك الغربي والشرقي وعلى رأسهم صلاح داوود واللواء طارق داوود والمستشار محمد عبدالسلام داوود رئيس محكمة جنايات البحر الأحمر والحاج عارف داوود والحاج عبد الفتاح داود والمستشار الإعلامي عماد الدين داود والحاج فضل حسن داود، والإعلامي وليد الحسيني والدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة الأسبق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والعمد والمشايخ، وما يقرب من سبعة آلاف شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقدم الحضور التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، من أجل الحفاظ على أبناء من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

كما قدم الحضور الشكر لرجال الأمن على جهودهم لإنهاء الخصومات الثأرية، وما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، لإنجاز العديد من المصالحات، من أجل أن تصبح قرى مركز الصف خالية من الخصومات الثأرية، والتخلي عن تلك الظاهرة التي تعوق أمن الوطن ووحدته واستقراره.