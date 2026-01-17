قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف

إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
أحمد زهران

نجحت عائلة داوود، في انهاء خصومة  ثأرية بين عائلتي «أبو هدان وأبو مشهور  بقرية كفر طرخان بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة.

حيث أقيم صلح جماهيرى كبير للعائلتين في سرادق داخل عزبة أبو داوود لاتمام مراسم الصلح التي جرت بقيام عائلة مشهور بتقديم الجودة «الكفن» لعائلة وهدان . 
وحضر مراسم الصلح جميع عائلة داوود بالشوبك الغربي والشرقي  وعلى رأسهم صلاح داوود واللواء طارق داوود  والمستشار محمد عبدالسلام داوود رئيس محكمة جنايات البحر الأحمر والحاج عارف داوود والحاج عبد الفتاح داود والمستشار الإعلامي عماد الدين داود والحاج فضل حسن داود، والإعلامي وليد الحسيني والدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة الأسبق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والعمد والمشايخ، وما يقرب من سبعة آلاف شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقدم الحضور التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، من أجل الحفاظ على أبناء من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

كما قدم الحضور الشكر لرجال الأمن على جهودهم لإنهاء الخصومات الثأرية، وما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، لإنجاز العديد من المصالحات، من أجل أن تصبح قرى مركز الصف خالية من الخصومات الثأرية، والتخلي عن تلك الظاهرة التي تعوق أمن الوطن ووحدته واستقراره.

انهاء خصومة ثأرية محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

انطلاق أولى بطولات سلسلة جولف مصر 2026 ضمن جولة مينا تور بعد غد

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

بالصور

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد