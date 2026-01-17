الدوري الإنجليزي| ليدز يهزم فولهام.. وكريستال بالاس يخسر من سندرلاند

فاز فريق ليدز يونايتد على نظيره فولهام، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق ليدز يونايتد في الدقيقة 90+1 عن طريق لوكاس نيميتشا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

وفي لقاء آخر، خسر فريق كريستال بالاس من نظيره سندرلاند، بهدفين مقابل هدف، في إطار نفس الجولة.

تقدم يريمي بينو بالهدف الأول في اللقاء لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 30.

فيما جاءت ثنائية سندرلاند عن طريق إنزو لي في وبريان بروبي في الدقيقتين 33، 71.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سندرلاند المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.