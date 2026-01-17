أول تعليق من كاريك بعد فوز يونايتد على السيتي في ديربي مانشستر

علق مايكل كاريك، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد على فوز فريقه بهدفين دون رد، على نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك في تصريحات عقب المباراة: “لا أريد أن أبالغ في الحديث عن هذا الأمر، أعتقد أننا أردنا أن نلعب جيداً اليوم. أردنا أن نطبق في المباراة ما شعرنا أنه سيساعدنا على تحقيق ذلك”.

وتابع: “شعرنا أننا نشكل خطورة عندما كنا نستحوذ على الكرة في الهجمات المرتدة، ولكن في الواقع، عندما كنا نستحوذ على الكرة، بدا أننا نشكل خطراً حقيقياً. بشكل عام، لم نكن لنطلب أكثر من ذلك، يبذل اللاعبون قصارى جهدهم بكل الطرق الممكنة".

أجرى كاريك خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خسرت أمام برايتون وهوف ألبيون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، حيث عاد أماد ديالو ومبويمو من كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى عودة المدافع هاري ماغواير.

والجدير بالذكر أنه منح لاعب الوسط الإنجليزي كوبي ماينو فرصة المشاركة أساسيًا لأول مرة هذا الموسم في الدوري.

واختتم كاريك تصريحاته قائلًا: “لقد استوعبوا كل شيء تكتيكيًا، وتمكنا من التعامل مع الموقف عاطفيًا، تمامًا كما كنا نأمل. قلت بالأمس، إنه مكان ساحر، وقد كان كذلك اليوم، وشعرنا جميعًا بذلك”.