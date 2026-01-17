قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع
طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
يشهد موسم رمضان 2026 عرض مسلسل كابتن شديد، أحد أضخم الأعمال العائلية الموجهة للأطفال والمراهقين، في تجربة درامية غير مسبوقة على مستوى مصر والعالم العربي. 

تدور أحداث المسلسل حول أب بسيط يجد نفسه فجأة أمام مسؤوليات وتحديات استثنائية لم يكن مستعدًا لها، ليبدأ رحلة غير متوقعة ليتحول خلالها لبطل خارق، ولكن برؤية شديدة المحلية تنبع من الواقع المصري وتفاصيله اليومية. 

ويغوص مسلسل كابتن شديد في عالم فنتازي يمزج بين المغامرة والإثارة، دون أن ينفصل عن القيم الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية، ليقدّم نموذجًا جديدًا للبطولة، يطرح سؤالًا جوهريًا، هل القوة الحقيقية في العضلات والقدرات الخارقة؟ أم في الاختيارات الصعبة وتحمل المسؤولية بشجاعة وشرف؟.

المسلسل من إنتاج شركة Divine Touch، وهو من قصة وإخراج المخرج رامي الجابري، بمشاركة فريق فني ضخم يضم أكثر من 100 فنان ما بين كتاب، رسامين، ومنفذي شخصيات، في عمل تم تنفيذه بتقنيات متعددة تجمع بين الستوب موشن، والأنيميشن ثنائي الأبعاد (2D)، واللايف أكشن، في مغامرة إنتاجية جريئة نادرًا ما تشهدها المنطقة، خاصة في ظل غياب هذا النوع من الأعمال محليا وإقليميا. 

ومن جانبه، أكد المؤلف والمخرج رامي الجابري أن صعوبة تنفيذ مسلسل كابتن شديد كانت دافعا أساسيا لصناعته، مشيرا إلى أن هذه التحديات هي ما تمنح العمل قيمته الحقيقية وقدرته على البقاء والخلود لفترات طويلة، خاصة وأنه يستهدف فئة عمرية نادرًا ما يتم تقديم محتوى مخصص لها بهذا الحجم والاهتمام. 

وأضاف الجابري أن كابتن شديد عملا عائليا موجها للأطفال والمراهقين، يتمتع بعمر افتراضي أطول، نظرا لارتباط هذه الفئة بالأعمال التي تخاطبهم عاطفيا وإنسانيا، كاشفا أن المسلسل استغرق 10 سنوات من العمل المتواصل، من بينها عامان كاملان للتصوير، وبناء الديكورات، وتجهيز الاستوديو، وتدريب فريق العمل.

