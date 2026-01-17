وزارة البيئة: ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها في سوق ديانا بالأزبكية

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بفحص ومتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة؛ لتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على سوق "ديانا" بشارع عماد الدين بحي الأزبكية.

وأسفرت الحملة التفتيشية المكبرة عن ضبط طيور وحيوانات برية حية ومحنطة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، حيث تم ضبط حيوانات حية تمثلت في (2) بومة مقرنة، وعقاب، و(4) حرباء مصرية، بالإضافة إلى سلحفاة مصرية برية.

كما شملت المضبوطات من الحيوانات والطيور المحنطة نمسًا مصريًا، و(5) ثعالب حمراء، و(5) صقور، وببغاءً إفريقيًا.

ووجهت الدكتورة منال عوض بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدة ضرورة التعامل بكل حزم مع أي ممارسات تمس الحياة البرية أو تخالف القوانين المنظمة لحماية البيئة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات والطيور البرية الحية المضبوطة تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، بينما سيتم إيداع الحيوانات والطيور المحنطة بأحد المعارض البرية التابعة للوزارة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما يشكله ذلك من خطر على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن حماية البيئة تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة.