محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته بإحدى المستشفيات بدولة النمسا.

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته لقداسة البابا بموفور الصحة وتمام الشفاء العاجل ، داعياً الله أن يمتعه بدوام العافية ، وأن يُعيده سالماً معافى إلى أرض الوطن لمواصلة رسالته الوطنية والروحية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن قداسة البابا يقضي حالياً فترة المتابعة الطبية والنقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بدولة النمسا ، مؤكداً تقدير أبناء أسوان لمكانة قداسته ودوره الوطني الكبير فى ترسيخ قيم المحبة والتسامح وتعزيز وحدة النسيج الوطنى .