محافظ أسوان يطلق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " لنشر ثقافة التعلم المستمر

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلم المستمر وتحويله إلى ممارسة يومية داخل المجتمع بما يتواكب مع التوجهات الوطنية والدولية للتنمية البشرية .

وأوضح المحافظ بأن مدينة أسوان تعتبر من أوائل المدن المصرية المنضمة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى إننا سنعمل بشكل جاد على تنفيذ محاور المبادرة التى ترتكز على نشر ثقافة التعلم المستمر لجميع الفئات العمرية داخل المجتمعات المحلية ، وتعزيز التعلم المجتمعى والمهنى والرقمى خارج الأطر التعليمية التقليدية ، مع تنمية مهارات المستقبل ، خاصة المهارات الرقمية والريادية والمهنية ، والتركيز على المناطق الأكثر إحتياجاً ودعم التمكين الإقتصادى للمرأة وذوى الإعاقة .

التعلم المستمر

فضلاً عن التشجيع على تنظيم ندوات وورش عمل وأيام مفتوحة للتعلم وحملات توعوية محلية ليساهم ذلك فى ترسيخ قناعة مجتمعية بأن التعلم عملية ممتدة لا تتوقف عند عمر أو مرحلة ، بل تمثل مساراً مستداماً لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة .

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، وعضوية مسئولى الجهات المختصة بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعى وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وممثلى الجامعة وفرع المجلس القومى للمرأة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، ومكتبة مصر العامة والمكتب الفنى وفريق اليونسكو بالمحافظة .

ولفت بأن الخطوات التنفيذية لنشر المبادرة سترتكز على المناطق النائية والبعيدة والأكثر إحتياجاً للتعلم ، خاصة فى مجال الحرف والأعمال اليدوية والتى تهدف إلى تمكين المرأة وذوى الهمم إقتصادياً .