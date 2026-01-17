قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
محافظات

محافظ أسوان يكرم مدير إدارة التعليم الفنى بإدفو

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد عبد الفتاح

شهدت جلسة المجلس التنفيذى تكريم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمديرة إدارة التعليم الفنى بإدفو صباح محمد سيد تقديراً لها على الجهد المبذول أثناء تنفيذ مسابقة أكفأ مدرسة ثانوى فنى " تأسيس عسكرى " على مستوى الجمهورية .

كما شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، تقديم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد ، وأعياد الأخوة الأقباط ، فضلاً عن إحتفالات زهرة الجنوب بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ 55 لإفتتاح أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وهو السد العالى.

وأكد المحافظ، أنه بهذه المناسبات العزيزة فإن العام الحالى يشهد سلسلة من الإنجازات التى سيشعر بها المواطن الأسوانى فى أقرب وقت من خلال التشغيل التجريبى للعديد من المشروعات سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الإستثمارية ، فضلاً عن وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ، والتى بدأت بوضع حجر الأساس لكوبرى المشاه بكيما ، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لكوبرى أخر بمنطقة السيل للحد بشكل ملموس من الحوادث المتكررة ، ووقف نزيف الدماء للأبرياء .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

المجلس التنفيذى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم أيضاً وضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة للصرف الصحى رقم (12) بالكرور فور الإنتهاء الكامل من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وبعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بقيادة المهندس شريف الشربينى فى توفير الإعتماد المالى لها بمبلغ يتجاوز الـ 165 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب معه تركيب وتوصيل خط جديد على مرحلتين يمتد من محطة الكرور رقم ( 11 ) وحتى مطبق الشرطة العسكرية ، والمرحلة الثانية تصل إلى محطة رقم ( 13 ) وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 4 كم ، وبتكلفة تتجاوز الـ 40 مليون جنيه ، مع تركيب مطرقة مائية جديدة أيضاً لمحطة الكرور .

وشدد المحافظ على سرعة الرد على أى مكاتبات يتم إرسالها للجهات المختلفة لأهمية ذلك فى وضع الحلول الفورية والعاجلة للعديد من المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وأن تنفيذ ذلك يعتبر من المقاييس الهامة التى يتم تقييم المسئولين عليها.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

تريند الشاي المغلي
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مسجد
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
