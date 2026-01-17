لـ سماع الشهود وفص الأحراز| تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية مدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لـ جلسة 2 مارس لسماع الشهود وفص الأحراز.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، انه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهم التحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.