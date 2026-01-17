بسبب الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على قطعة أرض بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قطعة أرض آلت إليه وأخرين بالميراث والبناء عليها بالرغم من حصوله وأخرين على حكم قضائى بتمكينهم منها بأسيوط.

بالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكى وأشقائه وأبناء عمومته (مقيمين بأسيوط) وأحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط" على ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة أسيوط محرر بشأنها عدة محاضر (منظورة أمام القضاء) .. ولم يصدر أية قرارات قضائية بشأن تسليم قطعة الأرض لأى من الطرفين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





