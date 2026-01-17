قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات التسجيل
شارك برأيك.. مهيب عبد الهادي: أفضل لاعب في منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا
دوري روشن السعودي .. النصر يتفوق على الشباب 2-1 في الشوط الأول
لوكمان: خيبة أمل بنصف النهائي ونيجيريا واجهت خصما قويا في البرونزية
أحمد موسى: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد دعم أمريكا للموقف المصري القانوني في ملف السد الإثيوبي
أحمد عيد عبد الملك يعلق علي خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا.. تفاصيل
خسارة مصر من نيجيريا.. أحمد موسى: لاعبي المنتخب محبطة وإحنا كمان
علاء جارهم يكشف سبب المأساة .. صدمة مصرع سيدة دركنة والطفلين من رابع دور | خاص
برلماني: رسالة ترامب تؤسس لمرحلة جديدة من تدويل قضية الأمن المائي المصري
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع
طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على قطعة أرض بأسيوط

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قطعة أرض آلت إليه وأخرين بالميراث والبناء عليها بالرغم من حصوله وأخرين على حكم قضائى بتمكينهم منها بأسيوط.

بالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكى وأشقائه وأبناء عمومته (مقيمين بأسيوط) وأحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط" على ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة أسيوط محرر بشأنها عدة محاضر (منظورة أمام القضاء) .. ولم يصدر أية قرارات قضائية بشأن تسليم قطعة الأرض لأى من الطرفين .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

