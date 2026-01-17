قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حكاية سائق توك توك أشعل النار في محطة بنزين بالسلام بعد مشادة مع العامل.. القصة الكاملة

حريق
حريق
رامي المهدي

في إحدى محطات الوقود بحي السلام، كان يقف عامل بسيط، يحاول أن يلتقط من عمله ما يكفيه لسداد عبء الحياة، العامل كان شخصًا هادئًا، يعرف طريقه في الحياة رغم صعوبتها.

لكن اليوم كان مختلفًا، فقبل دقائق، وصل إلى محطة الوقود سائق توك توك، رجل لا يعرف عنه الكثير، سوى أنه يركب مركبته الصغيرة يوميًا.

لم يكن يملك السائق أكثر من أملين، أن يكسب قوت يومه، وأن يعود إلى بيته قبل أن ينهي شهرًا آخر بدون دخل ثابت، كان قد خرج مبكرًا.

وفي لحظة توتر عابرة، حاول سائق التوك توك الدخول إلى المحطة، لكن بزاوية خاطئة، في اتجاه معكوس، بحسب قواعد المحطة، هنا، تدخل عامل البنزينة ليرشده ويمنعه من الدخول بطريقة خاطئة، ليس من باب الشدة، بل من باب الحفاظ على سلامة المكان.

لم يكن العامل يريد إهانته، لكن الكلمات خرجت من أفواههم بسرعة، عقب ذلك تصاعدت المشادة، وتحولت لحظة الغضب حتى قام سائق التوك توك بفتح علبة من الوقود، وأشعل النار على أرضية المحطة.

ولكن سرعان ما تدخل بعض العمال في البنزينة وهرعوا وأطفأوا النار بسرعة، قبل أن تمتد أو تحدث تلفيات كبيرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" بإضرام النيران داخل إحدى محطات الوقود بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالى بشكوى بإحدى محطات الوقود ، بالإنتقال وسؤال مدير المحطة قرر بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل بالمحطة – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) وطرف ثانى: (سائق مركبة "توك توك") لمحاولة الأول إيقاف الثانى حال قيامه بالدخول للمحطة عكس الإتجاه، فقام على إثرها الأخير بإضرام النيران بأرضية المحطة وتم الإطفاء فى حينه بمعرفة عمال المحطة دون حدوث ثمة تلفيات بالمحطة.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ومركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

محطات الوقود السلام حي السلام اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

مؤتمر التراث والآثار قوة مصر الناعمة

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة مناقشات الجلسة الأولى لمؤتمر الآثار والتراث

البابا تواضروس

مجلس كنائس مصر يرفع الصلوات من أجل الشفاء العاجل للبابا تواضروس

وزير السياحة والآثار

مصر يجب أن تكون قبلة لعلم المصريات على مستوى العالم

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد