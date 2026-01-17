تأجيل محاكمة 120 متهما في القضية خلية المكاتب الإدارية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 120 متهما في القضية رقم 778 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر والمعروفة بـ" خلية المكاتب الإدارية"، لجلسة 19 |أبريل للشهود.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، انه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 1 سبتمبر 2024، المتهمون من الأول وحدتي الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما المتهمون الثاني عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمون جميعا تهم تمويل الإرهاب.