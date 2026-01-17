مجد القاسم يحتفل بصدور ألبوم شو حلو

احتفل المطرب السوري مجد القاسم باطلاق الميني شو حلو في الحفل المقام حالياً في منطقة المهندسين وسط حضور صناعه وعدد من الأعلاميين والصحفين.

البوم شو حلو يضم 5 اغنيات وهما شو حلو, حيلك حيلك, سنة فل، أنتي الاميره واغنيه دويتو علي نار مع المطرب حمدي الجنايني.

ويشارك فيه الالبوم عدد الشعراء والملحنين من بينهم الشاعر محمد الأنوار والملحن حمدي الجنايني والموزع باسم منير والشاعرة دعاء ابو سعده والملحن والموزع أحمد بدوي والشاعر داوود الغنام والملحن نامق أديب والموزع محمد همام

أغاني مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحت عنوان "الدكتورة"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان سامر شمسي باشا، توزيع طه الحكيم، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية



من جانبه تحدث مجد القاسم قائلًا: "أغنية الدكتورة فكرة جديدة، أغنية جامدة كما يقول المصريين، تواصل معي الشاعر سامر شمسي وعرض علي الكلمات واللحن، وتحمست لها جدًا، وعملنا عليها معًا وطورناها حتى خرجت بالشكل الحالي، واتوقع أن تلقى نجاح جماهيري كبير".

تقول كلمات أغنية الدكتورة: " شو عملت في الدكتورة، يا أمي حلوة وأمورة، أول ماشفتا ياقلبي، صار بدي كل ساعة زورا، يا ويلي ما أجمل طلتها، متل الفراشة بحركتها، أخذتلي قلبي من جوا، أجمل بنات المعمورة ".