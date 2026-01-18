مين الأجمل؟.. نجمات تألقن بالأسود في joy awards | هند صبري الأجرأ

حرصت عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026، الذي انطلق اليوم في الرياض، حيث اختارت الكثير منهن اللون الأسود.

هند صبري

ولفتت الفنانة هند صبري، الأنظار خلال حضورها حفل Joy Awards بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي، مؤكدة مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة.

وظهرت هند صبري بفستان أسود طويل بتصميم كتف واحد، تميز بتفاصيل ذهبية لامعة جاءت بأسلوب فني منح الإطلالة طابعًا عصريًا فخمًا وجاء التصميم منسدلًا ليبرز القوام، مع لمسات معدنية أضفت قوة وأناقة على اللوك بالكامل.

واعتمدت هند مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر مرفوعة زادت من فخامة الإطلالة، واختارت إكسسوارات بسيطة لتكمل أناقتها دون مبالغة.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة هند صبري بشكل واسع، حيث وصفها المتابعون بأنها من أكثر الإطلالات تميزًا في الحفل، خاصة لما حملته من توازن بين الكلاسيكية والحداثة.

نادية الجندي

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، نادية الجندى، حيث ارتدت فستان باللون الاسود بصيحو الأكمام المكشوفة والكب المطرز والمفتوح من القدم يبرز أنوثتها .

فيفي عبده

وتألقت فيفي عبده بفستان أسود أنيق اتسم بالفخامة، مزين بتفاصيل لامعة أضفت لمسة راقية على إطلالتها، فيما بدت ابنتها متألقة بفستان ذهبي جذاب أبرز أناقتها وجمالها، لتشكلا معًا ثنائيًا لافتًا على السجادة الحمراء.

لبلبة

كما خطفت لبلبة الأنظار بإطلالة جذابة في حفل joy awards، حيث تالقت بجمبسوت باللون الاسود مرصع بالفصوص الذهبية بصيحة الأكمام المنسدله بشكل طويل.

مي فاروق

برزت الفنانة مي فاروق جمالها بفستان باللون الاسود القطيفة، بصيحة الجوانتي لتظهر بشكل جمالي لافت ومختلف عن كل ظهور، واعتمدت على تسريحة شعر الذيل حصان مع مكياج جذاب يبرز أنوثتها وجمالها.