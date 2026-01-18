قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مين الأجمل؟.. نجمات تألقن بالأسود في joy awards | هند صبري الأجرأ

هند صبري
هند صبري
حياة عبد العزيز

حرصت عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026، الذي انطلق اليوم في الرياض، حيث اختارت الكثير منهن اللون الأسود.

هند صبري  

ولفتت الفنانة هند صبري، الأنظار خلال حضورها حفل Joy Awards بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والرقي، مؤكدة مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة.

وظهرت هند صبري بفستان أسود طويل بتصميم كتف واحد، تميز بتفاصيل ذهبية لامعة جاءت بأسلوب فني منح الإطلالة طابعًا عصريًا فخمًا وجاء التصميم منسدلًا ليبرز القوام، مع لمسات معدنية أضفت قوة وأناقة على اللوك بالكامل.

واعتمدت هند مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر مرفوعة زادت من فخامة الإطلالة، واختارت إكسسوارات بسيطة لتكمل أناقتها دون مبالغة.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة هند صبري بشكل واسع، حيث وصفها المتابعون بأنها من أكثر الإطلالات تميزًا في الحفل، خاصة لما حملته من توازن بين الكلاسيكية والحداثة.

نادية الجندي 

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، نادية الجندى، حيث ارتدت فستان باللون الاسود بصيحو الأكمام المكشوفة والكب المطرز والمفتوح من القدم يبرز أنوثتها .

فيفي عبده 

وتألقت فيفي عبده بفستان أسود أنيق اتسم بالفخامة، مزين بتفاصيل لامعة أضفت لمسة راقية على إطلالتها، فيما بدت ابنتها متألقة بفستان ذهبي جذاب أبرز أناقتها وجمالها، لتشكلا معًا ثنائيًا لافتًا على السجادة الحمراء.

لبلبة 

كما خطفت لبلبة الأنظار بإطلالة جذابة في حفل joy awards، حيث تالقت بجمبسوت باللون الاسود مرصع بالفصوص الذهبية بصيحة الأكمام المنسدله بشكل طويل.

مي فاروق 

برزت الفنانة مي فاروق جمالها بفستان باللون الاسود القطيفة، بصيحة الجوانتي لتظهر بشكل جمالي لافت ومختلف عن كل ظهور، واعتمدت على تسريحة شعر الذيل حصان مع مكياج جذاب يبرز أنوثتها وجمالها.

فيفي عبده هند صبري لبلبة مي فاروق نادية الجندي

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

خالد الغندور

«الغندور»: إبراهيما ديابتي يقترب من الشارقة الإماراتي | تفاصيل

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

