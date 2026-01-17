حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في نوفمبر 2025

بلغت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية مستويات قياسية في نوفمبر 2025، بعد ارتفاعها عقب شهرين متتاليين من التراجع، مع تحسن معنويات السوق بعد أن أنهت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

وبحسب وكالة بلومبرج... أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها في الأول من أكتوبر، واستمر الإغلاق لمدة قياسية بلغت 43 يومًا.

وانتهى الإغلاق الحكومي في 12 نوفمبر الماضي بتوقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون تمويل إعادة فتح الحكومة.

وبلغت حيازات سندات الخزانة الأمريكية مستوى قياسياً جديداً قدره 9.355 تريليون دولار في نوفمبر، مقارنةً بـ 9.243 تريليون دولار في أكتوبر. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت حيازات سندات الخزانة المملوكة لأجانب بنسبة 7.2% في نوفمبر.

وتصدرت اليابان والمملكة المتحدة وبلجيكا وكندا قائمة الدول الأكثر زيادة في الحيازات.

وحافظت اليابان على صدارتها كأكبر حائز لسندات الخزانة من خارج الولايات المتحدة، حيث بلغت حيازاتها 1.202 تريليون دولار في نوفمبر، وهي أكبر حيازات لها منذ يوليو 2022، عندما بلغت حيازاتها من ديون الحكومة الأمريكية 1.231 تريليون دولار.

وشهدت حيازات اليابان من سندات الخزانة ارتفاعاً متواصلاً على مدى 11 شهراً.

كما رفعت المملكة المتحدة، ثاني أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها بمقدار 888.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2% عن أكتوبر.

تُعتبر المملكة المتحدة مركزًا رئيسيًا لحفظ الأصول، وغالبًا ما تُستخدم كبديل لتدفقات استثمارات صناديق التحوّط.

كما تستخدم صناديق التحوّط ولايات قضائية أخرى، بما في ذلك جزر كايمان وجزر البهاما.

وفي نوفمبر، رفعت كندا حيازاتها بنسبة 13% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 472.2 مليار دولار، ويمثل هذا تحولًا كبيرًا؛ بعد انخفاضها بنسبة 14% تقريبًا في أبريل، حيث بلغت حيازات الخزانة الكندية 368.4 مليار دولار، وذلك بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات كندا من الصلب والألومنيوم والسيارات.