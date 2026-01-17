صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards

فاز الفنان فضل شاكر بجائزة الأغنية المفضلة عن أغنيته «صحاك الشوق»، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور فني وإعلامي واسع.

وشهدت فئة الأغنية المفضلة منافسة قوية بين أربع أغنيات هي: «اعتذر واجيك» لعايض، و«حسيني» لتووليت، و«صحاك الشوق» لفضل شاكر، و«دكتور» للشامي، قبل أن تحسم نتيجة تصويت الجمهور الجائزة لصالح فضل شاكر.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية العالمية، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مقدم البرامج السعودي صالح العريض.