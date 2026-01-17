رغم فوائده الكثيرة .. أضرار فول الصويا

يعد فول الصويا من الأكلات الشهية الغنية بالفوائد الصحية وتساعد في الحماية من أمراض عديدة ولكنها في بعض الأحيان تسبب أضرارا صحية خاصة عند الاسراف فيها.

أضرار فول الصويا

نعرض أهم الآثار الجانبية المحتملة لفول الصويا وفقا لموقع “verywellhealth ”.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لفول الصويا اضطراب المعدة والإمساك والإسهال وقد يؤثر فول الصويا على وظيفة الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في معدن اليود.

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه فول الصويا، وعليهم تجنب الأطعمة التي تحتوي عليه ورغم أن معظم الأطفال يتجاوزون حساسية الصويا مع التقدم في السن، إلا أن بعض الأشخاص قد يستمرون في معاناتهم منها طوال حياتهم.

أعراض الحساسية

قد تشمل أعراض حساسية فول الصويا ما يلي:

التقيؤ

مغص في المعدة

عسر الهضم

إسهال

أزيز

ضيق التنفس، صعوبة في التنفس

السعال المتكرر

ضيق في الحلق، صوت أجش

نبض ضعيف

شحوب أو ازرقاق لون الجلد

خلايا النحل

قد يؤثر التورم على اللسان أو الشفتين

دوخة

ارتباك

حالات نادرة



في حالات نادرة، يمكن أن تسبب حساسية الصويا صدمة تأقية ، وهي رد فعل قد يهدد الحياة ويؤدي إلى ضعف التنفس، وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي إلى توقف القلب إذا لم يتم علاجه.

على الرغم من التأثيرات الشبيهة بالإستروجين من الإيسوفلافونات الموجودة في فول الصويا، إلا أنه لا يُعتقد حاليًا أن منتجات الصويا تزيد من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي لدى النساء.

إن المخاوف من أن فول الصويا قد يسبب العقم أو مشاكل أخرى لدى الرجال لا تستند إلى أدلة علمية، و فقد خلص تحليل تلوي أُجري عام 2021 وشمل 38 دراسة إلى أن تناول فول الصويا أو الإيسوفلافون لا يؤثر على مستويات هرمونات الجهاز التناسلي الذكري.