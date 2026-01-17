إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت، أنها قدّمت 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم، أن "البرامج تشمل كل شيء من المركبات القتالية إلى أقمار الرادار الصناعية، مع استمرار الخلاف حول النسبة المئوية المطلوبة من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتة إلى أن "الاجتماع الثنائي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش في مدريد، والمعروف باسم "الخطوة الثالثة"، وضع القدرات العسكرية الإسبانية.

وأضافت "ستقدم وزارة الدفاع لممثلي الناتو في نهاية يناير الجاري هدف رئيس الأركان بشأن القدرات، وزيادة القوات، والبرامج التسعة والسبعين قيد التطوير حالياً".

وتغطي هذه البرامج “أنظمة البر، والبحرية، والفضاء، والفضاء الإلكتروني والمعلومات”، وتشمل 31 خطة تحديث خاصة، تتراوح بين المركبات القتالية المجنزرة، وتحديث فرقاطات إف-100، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والمروحيات متعددة المهام، بحسب “يورونيوز”.