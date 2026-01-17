قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صنع في أوروبا.. اقتراح لقانون جديد لمعالجة التدهور الصناعي بالقارة العجوز
القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا
وفاة طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
لا نفترق.. رسالة جديدة من رئيس الصومال
الزمالك يعلن تمديد عقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب لمدة 5 مواسم
جامعة دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
أستاذ موارد مائية: مصر والسودان يطالبان منذ 15 عامًا باتفاق قانوني يحمي حقوق دول المصب
موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت، أنها قدّمت 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم، أن "البرامج تشمل كل شيء من المركبات القتالية إلى أقمار الرادار الصناعية، مع استمرار الخلاف حول النسبة المئوية المطلوبة من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتة إلى أن "الاجتماع الثنائي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش في مدريد، والمعروف باسم "الخطوة الثالثة"، وضع القدرات العسكرية الإسبانية.

وأضافت "ستقدم وزارة الدفاع لممثلي الناتو في نهاية يناير الجاري هدف رئيس الأركان بشأن القدرات، وزيادة القوات، والبرامج التسعة والسبعين قيد التطوير حالياً".

وتغطي هذه البرامج “أنظمة البر، والبحرية، والفضاء، والفضاء الإلكتروني والمعلومات”، وتشمل 31 خطة تحديث خاصة، تتراوح بين المركبات القتالية المجنزرة، وتحديث فرقاطات إف-100، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والمروحيات متعددة المهام، بحسب “يورونيوز”.

