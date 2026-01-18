المحميات الطبيعية كأداة لحماية النظم البيئية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية

تعد المحميات الطبيعية ركيزة أساسية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة والسياحة البيئية وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتطوير وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تعزيز الحماية البيئية، ودعم الاستثمار الأخضر، وإشراك المجتمع المحلي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق العائد الاقتصادي، ويعزز مكانة مصر كنموذج رائد في حماية النظم البيئية البرية والبحرية.

أعلنت الدكتورة منال عوض، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بأن المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر تعتبر محمية طبيعية بحرية، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.

وتصدر وزيرة البيئة توجيهات ببذل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية، وجولات ميدانية مفاجئة بعدد من المحميات، وإجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة، وتشديد الرقابة، والمتابعة الدورية لكافة المحميات ، دعما للسياحة البيئية والتوعية بقضايا التنوع البيولوجى.

اجتمعت الدكتورةمنال عوض اجتماعا موسعا وعدد من المستثمرين لتشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر بالمحميات الطبيعيةوتنمية موارد المحميات ودفع الاستثمار المستدام بها وفق نموذج متوازن يحقق العائد الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر والتي تعد إطارا تخطيطيا طويل الأمد لدمج قيم واعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية وخطط التنمية المتنوعة .

إعلان وزارة البيئة إدراج شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية.

دعم تحويل الغردقة لنموذج عالمي للسياحة المستدام

استكمال تنفيذ مشروع "الغردقة مدينة خضراء"، ودعم تحويل الغردقة لنموذج عالمي للسياحة المستدامة ،وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية المستدامة.

اطلاق برنامج وطني للمتابعة الدورية للمحميات على مستوى الجمهورية ودعم المجتمع المحلي، و دعم مشروعات تنموية مستدامة (النباتات الطبية – عسل النحل) ،والتوسع في زراعة المانجروف كحل قائم على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي ،ودعم الشراكات مع الجمعيات الأهلية والقبائل المحلية.

تركيب أجهزة تتبع لأسماك القرش لدراسة سلوكها

ولمتابعة تطورات الكائنات البحرية وتطور سلوكها نجحت محميات البحر الاحمر في تنفيذ برنامج لتركيب 9 أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية على أسماك القرش من نوعي الأبيض المحيطي والنمر، لدراسة سلوكها وأنماط حركتها.

تعزيز اجراءات حماية البيئة البحرية عبر شراكات استراتيجية ، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع غرفة سياحة الغوص لتعزيز حماية الشعاب المرجانية، وربط التطبيقات الذكية، وإنشاء وحدة متخصصة لصيانة الشمندورات بجنوب سيناء

رصد حالة الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر

بدء الفريق العلمي لمحميات البحر الاحمر برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر للعام الحالي 2025 لقياس درجة تأثر الشعاب بالتغيرات المناخية، وانتهاء الفريق من تقييم عدد من المواقع .. والنتائج المبدئية لأعمال المسح تبين عدم حدوث ابياض للشعاب المرجانية في محميات الجزر الشمالية مما يمثل فرصة كبيرة لتعافى النظام البيئي للشعاب المرجانية

تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات.

اصدرت وزيرة البيئة قرارا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، لتنظيم الصيد القانوني المستدام داخل مصر.

دعم الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة

إطلاق مبادرة وطنية لحماية شعاب البحر الأحمر «مبادرة البحر الأحمر المصرية» كإطار وطني مستدام لحماية الشعاب المرجانية ودعم الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة.

تعزيز السياحة البيئية بمدينة دهب باعداد خطة لتحويل اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي، والارتقاء بخدمات الثري بولز كموقع غوص دولي، مع جذب استثمارات وتوفير فرص عمل خضراء، ودعم السكان المحليين "أهالي وادي مجيرح".

إطلاق منظومة التذاكر الإلكترونية.

إطلاق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية وتطبيق "Eco Monitor" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السياحي والغواصين في رصد التنوع البيولوجي البحري

وعمل على تطوير محمية رأس محمد بدعم التحول الرقمي ، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وتركيب الشمندورات، وصيانة مراكب الرصد، وتطوير مركز التدريب لدعم حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، وإعداد مقترح لتطوير حديقة السلام ورفع كفاءة الخدمات بمدينة شرم الشيخ، بالشراكة مع القطاع الخاص.

تنفيذ برنامج إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة قارون بنسبة إنجاز بلغت 73% من خلال تعزيز الشراكات العلمية والبحثية.

عودة أسراب طيور الفلامنجو لبحيرة قارون، دليل من الطبيعة على نجاح جهود اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بتنفيذ عدة مشروعات أدت لتحسن نسب التلوث بالبحيرة .

أثمرت جهود تنمية المحميات الطبيعية فى مصر عن عن زيادة ايراداتها خلال عام 2025 بنسبة 30.4% عن عام 2024 .