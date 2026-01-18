قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
خدمات

طوال 24 ساعة.. طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك بالتطبيق الإلكتروني

عمل شكوى في جهاز حماية المستهلك
عمل شكوى في جهاز حماية المستهلك
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين، عن طريقة عمل شكوى في جهاز حماية المستهلك، وهو ما يمكن تنفيذه بالفعل من خلال استخدام الخط الساخن، أو تحميل تطبيق الجهاز على الموبايل، أو اللجوء إلى الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن التواصل برقم الواتساب، أو التوجه المباشر لأحد فروع الجهاز مع تجهيز المستندات الداعمة مثل الفواتير والضمانات لحل المشكلة محل الشكوى.

طريقة عمل شكوى في جهاز حماية المستهلك

لكل من يرغب في معرفة طريقة عمل شكوى في جهاز حماية المستهلك، فقد أوضح الجهاز المصري طرق عديدة للتقدم بشكاوى المواطنين ضد التجار كالتالي:

ـ الاتصال على رقم الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، للتسجيل أو الاستفسار عن شكوى يوميا من 8.30 صباحا وحتى ال 9:00 مساء.

ـ تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب علي مدار الساعة على رقم 01000000329 أو بالدخول على الرابط مباشرة هـــنـــا

ـ إرسال الشكوى إلكترونيا على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، بالضغط هــنــا.

ـ التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي المهندسين، أو أي من الفروع الأخرى للجهاز بأنحاء الجمهورية. 

خطوات تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك

لإجراء شكوى لجهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي يتم إجراء ما يلي من خطوات:

ـ الدخول إلى رابط تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.

ـ كتابة بيانات المواطن الاسم والعنوان في الخانات الظاهرة على شاشة الموقع.

ـ كتابة الرقم القومي ورقم الموبايل والخط الأرضي، واختيار المحافظة التابع لها المواطن.

ـ كتابة نوع السلعة المراد الشكوى عنها، وكتابة اسم الشركة التابعة لها السلعة وعنوانها وهاتفها.

ـ كتابة تفاصيل الشكوى في حدود 200 حرف فقط كما هو مدون على شاشة إجراء الشكوى.

ـ إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى مثل فاتورة أو ضمان أو إيصال، وهي خطوة أساسية للنظر في الشكوى.

ـ الضغط على إرسال ومتابعة الشكوى عن طريق نفس الرابط أو بالاتصال على رقم 19588.

ـ ولإجراء شكوى في جهاز حماية المستهلك، ينبغي على المشتري الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكذلك التأكد من السعر قبل السداد، وفحص السلعة قبل الاستلام، واللجوء إلى المتاجر الموثوقة في حال الشراء الالكتروني.

تطبيق جهاز حماية المستهلك

يمكن تحميل تطبيق حماية المستهلك من  Google play / App store، والذي يُعد خطوة هامة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين، حيث أصبح بإمكان المواطنين تسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة، دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.

كما يحتوي التطبيق على أقسام عدة منها:

ـ تسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات.

ـ متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز.

ـ استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية.

ـ التعرف على أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.

ـ التعرف على الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية.

ـ التعرف على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع.

ـ أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء والتسوق الإلكتروني.

عناوين أفرع جهاز حماية المستهلك 

استكمالا لتوضيح كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، إضافة الى مقر الجهاز بالمهندسين، يمكن التوجه إلى الأفرع المختلفة لـ جهاز حماية المستهلك والمنتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة جميع المواطنين وفقا لعنوان صاحب الشكوى، وذلك على العناوين التالية:

الأوراق المطلوبة لجهاز حماية المستهلك حسب نوع الشكوى 

لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك فلابد من تسجيل بيانات الشاكي، وصورة الرقم القومي، الفاتورة، والضمان، كما وتضاف المستندات التالية طبقا لنوع الشكوى:

ـ شكاوى السلع المعمرة:

إيصالات الإصلاح.

إيصال تسليم المنتج متضمن حالة المنتج قبل التسليم.

ـ شكاوى السيارات:

رخصة السيارة.

إيصالات الصيانة.

تقرير فني إن وجد.

ـ شكاوى أجهزة المحمول والكمبيوتر:

إيصال تسليم الجهاز للوكيل.

ـ شكاوى المرافق والطاقة:

إيصال استهلاك.

ـ شكاوى الاتصالات والإنترنت:

استيفاء رقم محل الشكوى.

رقم الهاتف الأرضي أو المحمول.

الفاتورة إن وجد.

إيصال استهلاك.

ـ شكاوى التسوق الإلكتروني:

صورة من الطلب أو رقم الطلب.

إيصال الشحن.

ـ شكاوى العقارات:

صورة عقد الاتفاق.

