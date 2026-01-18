الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وأوضح البيان الصادر عن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة ستُقام على الفقيد ـ بإذن الله ـ بعد صلاة العصر اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



وتقدّم الديوان الملكي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

واختتم البيان: «إنا لله وإنا إليه راجعون».