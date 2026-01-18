الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة والسادة مسئولى وحدة التحصيل المركزية لمستحقات الوزارة، لمتابعة أعمال وحدة التحصيل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، واستعراض موقف جهات الوزارة المختلفة من تحقيق المستهدف المطلوب خلال تلك الفترة، ومدى تقدم المحصلين فى تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، والرؤية المقترحة لتطوير أعمال الوحدة وتقييم معدلات الإنجاز بصورة شاملة .

كما تم استعراض المنهجية الحديثة لأعمال الوحدة والتى تتضمن وضع عدد من مؤشرات الأداء تشمل ( سرعة التحصيل - دقة البيانات - حجم المديونيات - خفض المتأخرات - ....) ، بما يخلق بيئة تنافسية تحقق المزيد من النجاح فى مجال التحصيل .

وشدد الدكتور سويلم على قيام الوحدة بمواصلة التنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لرصد التطور الشهرى بكافة الإدارات، والتأكد من إيجابية الجهد المبذول لضمان التقدم فى معدلات الأداء كل شهر .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للقائمين على المنظومة التحصيلية سواء بوحدة التحصيل أو بالإدارات المركزية للرى بالمحافظات، مع التوجيه بتكثيف الجهود المبذولة لزيادة المعدلات التحصيلية، مؤكداً على تحفيز المحصلين حال تحقيقهم لمعدلات أعلى من المستهدف ورفع الحافز التحصيلي لهم، مع استبعاد المحصلين الغير قادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة، والاستعانة بمحصلين جدد ممن يتمتعوا بالكفاءة المطلوبة، وتذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .

وأشار أن زيادة معدلات التحصيل يحقق توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة، وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين، وتحسين المنظومة الصحية، والتأمين علي جميع العاملين بوزارة الرى .