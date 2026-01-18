برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني

ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها خطوة تستهدف تعزيز صادرات الدواء المصري للأسواق الإفريقية وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأكدت "نبيه " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها خطوة ستسهم في تسهيل إجراءات التصدير، وربط المصدرين المصريين بالمستوردين والشركاء المحتملين، بما يضمن زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو النواب أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري مع القارة الإفريقية، ودعم الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية في المنطقة وتحقيق نمو مستدام للقطاع.

ويشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الطبية ينظم في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.