حسام عيد: تقلبات حادة بالبورصة وسط توترات جيوسياسية وصعود للمؤشر الرئيسي

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحديث عن صراعات محتملة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها المخاوف المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني.

وأوضح عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» تحرك بشكل عنيف بين الصعود والهبوط، قبل أن ينجح في إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، محققًا مكاسب بنحو 288 نقطة، ليغلق عند مستوى 43346 نقطة.

وأضاف أن صعود المؤشر جاء مدعومًا باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية، مستفيدة من التراجعات الحادة السابقة في أسعار الأسهم، إلى جانب حالة الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية مقارنة بالتوقعات.