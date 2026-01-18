قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
استمرار فعاليات حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل مديرية الطب البيطري فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز الإسماعيلية. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف دكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة في ١١ يناير ٢٠٢٦، وأسفرت جهود الأسبوع الأول من الحملة عن تحصين ١٧٢٩٥ رأس ماشية.

وجاء بيان الأعداد المُحصنة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١١ حتى ٢٠٢٦/١/١٥ كالتالي: الأبقار والجاموس ١٦٥٠٨ رأس، الأغنام والماعز ٧٨٧ رأس، الإجمالي ١٧٢٩٥ حيوان.

وتأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتناشد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية السادة المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الحملة لتحصين حيوانتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك .. واحم ثروتك".

