استمرار فعاليات حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسماعيلية

تواصل مديرية الطب البيطري فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز الإسماعيلية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات دكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف دكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة في ١١ يناير ٢٠٢٦، وأسفرت جهود الأسبوع الأول من الحملة عن تحصين ١٧٢٩٥ رأس ماشية.

وجاء بيان الأعداد المُحصنة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١١ حتى ٢٠٢٦/١/١٥ كالتالي: الأبقار والجاموس ١٦٥٠٨ رأس، الأغنام والماعز ٧٨٧ رأس، الإجمالي ١٧٢٩٥ حيوان.

وتأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتناشد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية السادة المواطنين بضرورة التعاون مع فرق الحملة لتحصين حيوانتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك .. واحم ثروتك".