وفاء رشاد: 3 مليارات متر هدر في مياه النيل ولابد من حلول عاجلة

طالبت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ بحلول عاجله لإهدار مياه النيل موكدة بان مصر تسير بخطوات ثابته حول ثورة تنموية في القطاع الزراعي مما يحتم الحفاظ علي مقدرات مصر من مياه النيل.

واكدت وفاء رشاد خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن المخصصة للمناقشة العامة ، المقدمة من النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ ، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي» بان حجم الاهدار في مياه النيل وصل الي 3 مليار متر كعب والأمر أصبح مزعجا ويوثر علي حصة مصر والمجري المائي.

وشددت وفاء رشاد على ضرورة ايقاف النزيف المائي ووجود آليات تحافظ على مياه نهر النيل شريان الحياة ، لاستمرار مسيرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية.

