أميرة صابر: فجوة تشريعية وغياب التنسيق الحكومي في مواجهة التغيرات المناخية

حذّرت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ من خطورة التغيرات المناخية، مؤكدة أنها تمثل كارثة حقيقية تهدد مصر والعديد من دول العالم، خاصة الدول المطلة على البحر المتوسط، في ظل غياب رؤية تشريعية متكاملة للتعامل مع هذه التحديات.



وقالت أميرة صابر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن هناك فجوة تشريعية واضحة في مواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أنها تقدمت سابقًا بمجلس النواب بعدة مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها فرض “ضريبة كربون” على الأنشطة الملوِّثة، وإلزام الجهات المختصة بدراسة الأثر المناخي لأي مشروع جديد قبل تنفيذه، مؤكدة أنه «من غير المنطقي تصميم مدن جديدة دون مراجعة تأثيرها المناخي».



وانتقدت النائبة غياب التنسيق والأفق المشترك بين الوزارات المعنية، مؤكدة أن هذا الافتقار للتكامل يضعف قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية المتزايدة.



وفيما يخص أزمة انتشار نبات ورد النيل، أوضحت أميرة صابر أنها تسمع عن هذه المشكلة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فقط في متابعة الأمر اعتبارًا من 15 يناير، لكنها تساءلت: «أين الاستراتيجية الواضحة لوزارة الري لإزالة ورد النيل والقضاء عليه بشكل جذري؟».



جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلبًا مقدمًا من الدكتور محمود صلاح حول انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وأثره على منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

