التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تنمية مهارات أطباء الأسنان بفرع التأمين الصحي"، والموجّه إلى أطباء الأسنان،وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة،وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية،بهدف الارتقاء بالمستوى المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي، أن البرنامج التدريبي استفاد منه 15 طبيب أسنان، وجاء بعنوان محاضرة:"أنواع الحشو الدائم في أسنان الأطفال – Restoration of Primary and Young Permanent Teeth"، وقد قامت بإلقائها الدكتورة شيرين شعبان مصطفى، مدرس بقسم أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان – جامعة بني سويف.

وتناولت المحاضرة أحدث الأساليب العلمية والتطبيقات العملية في مجال الحشو الدائم لأسنان الأطفال، مع التركيز على اختيار الخامات المناسبة وفقًا للحالة الإكلينيكية، بما يسهم في تحسين نتائج العلاج ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد مدير عام الفرع أن استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لمواكبة التطور العلمي المتسارع في مجال طب الأسنان، ويسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الأداء المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن محتوى التدريب تم اختياره بعناية لارتباطه المباشر بالممارسة الإكلينيكية اليومية لأطباء الأسنان، وبما يتوافق مع أحدث المعايير والتوصيات الطبية العالمية.

فيما أوضحت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، أن البرنامج يعكس حرص الهيئة على دعم تخصص أسنان الأطفال ورفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية، ويسهم في تحسين صحة الفم والأسنان للأطفال داخل منشآت التأمين الصحي.

شهد فعاليات البرنامج حضور كل من: الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، الدكتورة إسراء محمد إمام مدير العيادات، والدكتورة سالي محمد حسانين مدير الأسنان.