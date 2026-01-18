قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

التأمين الصحي ببني سويف
التأمين الصحي ببني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تنمية مهارات أطباء الأسنان بفرع التأمين الصحي"، والموجّه إلى أطباء الأسنان،وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة،وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية،بهدف الارتقاء بالمستوى المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي، أن البرنامج التدريبي استفاد منه 15 طبيب أسنان، وجاء بعنوان محاضرة:"أنواع الحشو الدائم في أسنان الأطفال – Restoration of Primary and Young Permanent Teeth"، وقد قامت بإلقائها الدكتورة شيرين شعبان مصطفى، مدرس بقسم أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان – جامعة بني سويف.

وتناولت المحاضرة أحدث الأساليب العلمية والتطبيقات العملية في مجال الحشو الدائم لأسنان الأطفال، مع التركيز على اختيار الخامات المناسبة وفقًا للحالة الإكلينيكية، بما يسهم في تحسين نتائج العلاج ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد مدير عام الفرع أن استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لمواكبة التطور العلمي المتسارع في مجال طب الأسنان، ويسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الأداء المهني، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن محتوى التدريب تم اختياره بعناية لارتباطه المباشر بالممارسة الإكلينيكية اليومية لأطباء الأسنان، وبما يتوافق مع أحدث المعايير والتوصيات الطبية العالمية.

فيما أوضحت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، أن البرنامج يعكس حرص الهيئة على دعم تخصص أسنان الأطفال ورفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية، ويسهم في تحسين صحة الفم والأسنان للأطفال داخل منشآت التأمين الصحي.

شهد فعاليات البرنامج حضور كل من: الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، الدكتورة إسراء محمد إمام مدير العيادات، والدكتورة سالي محمد حسانين مدير الأسنان.

بني سويف تامين بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

ترشيحاتنا

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

هاتف Red Magic 11 Air

لمحبي الجميز والمنافسات .. مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

تركب عربيه ايه مستعملة في السوق المصري

بـ 950 ألف جنيه .. تركب عربية ايه مستعملة في 2026

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد