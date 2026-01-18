خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام شقيقه بالحضور لمطار القاهرة الجوى "بغرض السياحة" لمقابلة أحد أصدقائه وعقب ذلك ورد إتصال هاتفى يفيد بأنه تقابل مع شخصين معلومين لديه ، حيث قاموا بإحتجازه بمكان غير معلوم لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وآخرين لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم جلب مواد مخدرة لهم من إحدى الدول ، وعدم وفائه بذلك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بنطاق محافظة مطروح (5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) وبصحبتهم المجنى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





