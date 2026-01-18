قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة «دمتم سند» الموسعة بالإسماعيلية

خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في تأكيد واضح على التكامل بين الجهود التنفيذية لدعم صحة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمبادرة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.

مؤكدا علي تكامل كافة المديريات و الهيئات و تعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الاولي بالرعاية و كبار السن و ذوي الهمم .

وأوضح د.علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مبادرة «دمتم سند» تغطي جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، وتستهدف بشكل رئيسي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال نموذج عمل ميداني يعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، سواء عبر نقاط الارتكاز أو الزيارات المنزلية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى ١٩ يناير الجاري، وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لنحو ١٧ ألف مواطن.

مؤكدًا أن اليوم الثاني من انطلاق حملة «دمتم سند» قد شهد تفعيلًا مكثفًا لخريطة الانتشار الطبي، التي تشمل قطاعات الإسماعيلية المختلفة، وعلى رأسها القنطرة شرق والقنطرة غرب؛ لتغطية أكثر من ٧٠٠٠ مواطن من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالمناطق الأكثر كثافة وارتباطًا بالمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة.

وتعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التواجد الميداني، والزيارات المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، إلى جانب تفعيل خدمات Telemedicine  التطبيب عن بعد كأداة لمساعدة الطبيب في التشخيص لدعم المتابعة الطبية عن بُعد، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الحديثة.

كما دفعت الهيئة بسيارات Home Care المجهزة، لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات الدورية وصرف الأدوية للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون تحميلهم أي أعباء، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات المضاعفات الصحية.

وتقدم مبادرة «دمتم سند» حزمة شاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية الأساسية، مثل وظائف الكلى، والسكر التراكمي، والدهون الثلاثية، دعمًا للاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب.

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و د زكريا هاشم مدير عام الطب البيطري، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

