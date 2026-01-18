محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة «دمتم سند» الموسعة بالإسماعيلية

واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في تأكيد واضح على التكامل بين الجهود التنفيذية لدعم صحة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمبادرة «دمتم سند» والتي تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية المتمركزة حول المواطن، وتعكس التزام الهيئة بتقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة تصل إلى المواطن في منزله وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يعزز مفهوم العدالة الصحية ويحقق أعلى معدلات الأمان والرعاية المستدامة.

مؤكدا علي تكامل كافة المديريات و الهيئات و تعاونها في المبادرات التي تستهدف المواطن بمحافظة الإسماعيلية خاصة الاولي بالرعاية و كبار السن و ذوي الهمم .

وأوضح د.علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مبادرة «دمتم سند» تغطي جميع قطاعات محافظة الإسماعيلية، وتستهدف بشكل رئيسي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال نموذج عمل ميداني يعتمد على الوصول المباشر للمواطنين، سواء عبر نقاط الارتكاز أو الزيارات المنزلية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى ١٩ يناير الجاري، وتستهدف تقديم الخدمات الصحية لنحو ١٧ ألف مواطن.

مؤكدًا أن اليوم الثاني من انطلاق حملة «دمتم سند» قد شهد تفعيلًا مكثفًا لخريطة الانتشار الطبي، التي تشمل قطاعات الإسماعيلية المختلفة، وعلى رأسها القنطرة شرق والقنطرة غرب؛ لتغطية أكثر من ٧٠٠٠ مواطن من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالمناطق الأكثر كثافة وارتباطًا بالمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة.

وتعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التواجد الميداني، والزيارات المنزلية للحالات غير القادرة على الحركة، إلى جانب تفعيل خدمات Telemedicine التطبيب عن بعد كأداة لمساعدة الطبيب في التشخيص لدعم المتابعة الطبية عن بُعد، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق أحدث النظم الحديثة.

كما دفعت الهيئة بسيارات Home Care المجهزة، لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات الدورية وصرف الأدوية للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، دون تحميلهم أي أعباء، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معدلات المضاعفات الصحية.

وتقدم مبادرة «دمتم سند» حزمة شاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، والمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية الأساسية، مثل وظائف الكلى، والسكر التراكمي، والدهون الثلاثية، دعمًا للاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب.

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و د زكريا هاشم مدير عام الطب البيطري، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.