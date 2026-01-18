قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى| حكم صيام شعبان كاملا.. كيف كان النبي ﷺ يستقبلة؟.. فعل طيب يعجل استجابة دعاؤك من أول مرة

فتاوى
فتاوى
شيماء جمال

فتاوى

حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة؟.. داعية: عليك بهذا الفعل
 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
حكم صيام شهر شعبان كاملا ، يعتبر شهر شعبان من أفضل مواسم الخير والطاعات والتقرب إلى الله عزوجل وعلى المسلم أن يستغل مواسم الطاعات والعبادات لتمكين قربه من ربه تعالى.

حكم صيام شهر شعبان كاملا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

ماهي الأيام المفضلة للصيام في شعبان

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

هل يجوز صيام شعبان كاملا

وأكملت: أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

وألمحت إلى أن ابن عبد البر قال لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

وواصلت: أن القول الرابع: إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستندت على ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.

واستدلت بحديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

ونقلت قول ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».

وأفادت بأنه يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
كيف كان يستقبل الرسول صل الله عليه وسلم شهر شعبان.. شهر شعبان من الأشهر المعظمة التى يتهيأ فيها المسلم لشهر رمضان المبارك، لذلك يرغب الكثير فى معرفة كيف كان يستقبل الرسول صل الله عليه وسلم شهر شعبان، ليقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم ويفوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

كيف كان يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهر شعبان

كان للنبي صلى الله عليه وسلم شهر هديا خاصا فى شهر شعبان، حيث كان يُكثر فيه من الصيام، وهذا ما أكدته العديد من الأحاديث النبوية الصحيحة.

 فقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان" (رواه البخاري ومسلم). 

وهذا يدل على أن النبي ﷺ كان يُكثر من الصيام في هذا الشهر، لكنه لم يكن يصومه كاملًا كما يصوم رمضان، بل كان يغلب عليه الصيام فيه.

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم أيام شهر شعبان ولياليه في الطاعات الأخرى مثل استغفار وقراءة القرآن.

عبادات شهر شعبان

ويستحب على المسلم في شهر شعبان الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وتكثيف الطاعة والأعمال الصالحة من أجل التقرب إلى الله عز وجل، والإكثار من الدعاء التي سيستجيب الله لها بكرمه وعفوه.

فشهر شعبان ترفع فيه الأعمال الى الله والمقصود بالأعمال هي أعمال السنة كاملة، لذلك يتطلب من المسلم في هذا الشهر الاجتهاد حتى تكون خاتمة أعماله حسنة، لأن حسن الخواتيم من الأمور التي على المسلم الإلحاح في طلبها من الله عز وجل، ففي الأدعية المأثورة (اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. 

وكان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، يهتمون بشهر شعبان أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فبقدوم شهر شعبان تراهم ينكبون على القران يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، ويخرجون الصدقات من أموالهم، ويسارعون في فعل الخيرات، كي يهيئوا أنفسهم للشهر الكريم، حتى إذا أقبل رمضان ترى قلوبهم عامرة بالإيمان وألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل، وجوارحهم عفيفة عن فعل الحرام طاهرة نقية، وبناء عليه يشعرون بلذة الصيام وحلاوة القيام، ولا يملون أو يكلون من فعل الأعمال الصالحة، لأن قلوبهم ملأها الإيمان وتغلغل النور في أرواحهم، واطمأنت نفوسهم بذكر الله وعمل الخير والابتعاد عن المنكر، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

فضائل شهر شعبان

من فضائل شهر شعبان أن الله جعله ظرفًا لحدث عظيم ألا وهو تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام إكرامًا لوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان هذا الحدث أمنية لدى الرسول وكان يقلب وجهه في السماء يرجو أن يجعل الله أمنيته حقيقة فمن الله عليه بتحقيقها لرغبة الرسول في ذلك. 

وقد سجل القرآن ذلك فقال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون). 

وشهد شهر شعبان أيضا أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله وجعله واجبًا عليهم، كما أن غزوة بدر الصغرى وقعت في شهر شعبان. 

كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة؟.. داعية: عليك بهذا الفعل
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن أسهل طريق لدخول الجنة؛ هو سلامة الصدر، لا في غل ولا حقد ولا حسد، حتى عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: ((قيل لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أيُّ الناسِ أفضلُ قال كلُّ مخمومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ قالوا صدوقُ اللسانِ نعرفُه فما مخمومُ القلبِ قال هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا حسدَ )).

كيف يستجاب دعائك من اول مرة ؟

وأشار الى أن الله عندما يرضى على احد يطهر قلبه من كل هذه الامراض، متسائلاً:" عمرك فكرت لماذا دعائك لا يستجاب؟، لأنك تجعل الدعاء لنفسك فقط فتقول اللهم يسر رزقي واهدي ولادي اللهم ارحمي أبويا وامى اللهم اشفيني كلها ادعية لنفسك فقط.

وتابع: أوصاف الناس الذين يستجاب لهم الدعاء فورا هما الذين جاء فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ )).

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الايمان ان يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه، فعندما تدعى لأحد فترد عليك الملائكة قائله “ولك مثله” فلو كنت تفعل المعاصي والذنوب ولكن دعيت لأحد فدعائك سيستجاب والله رزقك دعاء اهل الطهر والعفاف وهما الملائكة الذي زكاهم رب العالمين، وقال فى حقهم (لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ).

آداب استجابة الدعاء

بعد أخذ الإنسان بالأسباب السابق ذكرها لاستجابة الدعاء؛ يوجد عدد من الآداب التى يستحب له المحافظة عليها لكى يكون دعاؤه مستجابًا- بإذن الله تعالى- وهى :

البدء بحمد الله والصلاة على رسوله - صلّى الله عليه وسلّم-، والختم بذلك، فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إذا صلَّى أحدُكم فليبدَأْ بتحميدِ ربِّهِ والثَّناءِ علَيهِ، ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ-، ثمَّ يدعو بعدُ بما شاءَ».


الدعاء في الرخاء والشدة، فمَن أحب أن يستجيب الله -سبحانه- له وقت الشدائد، فليكثر من الدعاء في حالة الصحة والفراغ والعافية، لأن من صفات المؤمن وشيَمه أنه دائم الصلة مع الله.


عدم الدعاء على الأهل، أو المال، أو الولد، أو النفس، فقد نهى رسول الله عن ذلك.
إخفات الصوت أثناء الدعاء ما بين المخافتة والجهر، قال تعالى: «ادعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدين ».


التضرع إلى الله أثناء الدعاء، والضراعة من الذل والخضوع والابتهال.


الإلحاح في الدعاء، وهو الإقبال على الشيء والمواظبة عليه؛ فالعبد يكثر من الدعاء ويكرره، ويلحّ بذكر ألوهية الله وربوبيته، وأسمائه وصفاته، وذلك من أعظم ما يطلب به الدعاء.


التوسّل إلى الله بأنواع التوسل المشروعة؛ كالتوسل باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، أو التوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي، أو التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح.
الاعتراف بالذنب والنعمة وقت الدعاء.
عدم تكلف السجع في الدعاء.


الدعاء ثلاثًا، واستقبال القبلة، ورفع اليدين أثناء الدعاء، والوضوء قبل البدء بالدعاء إن كان ذلك ميسرًا على الداعي.


إظهار خشية الله تعالى، وإظهار الافتقار إلى الله، والشكوى إليه.

كيف يستجاب الدعاء؟

يجب على الداعي أن يتحرّي المواطن التي يستجيب الله فيها الدعاء كالسجود وببن الآذان والإقامة وأثناء السجود والثلث الأخير من الليل، ومن ذلك ما أخبر به الله -تعالى- عن استجابته لدعاء زكريا عليه السلام، فقال: (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ*فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّـهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ).

الدعاء بأسماء الله الحُسنى ، وأن يكون المسلم على يقين تام بأن الله تعالى سيستجيب الدعاء، وألا يترك المسلم الفروض الأساسية ويتشغل بالدعاء والدعاء بالأدعية التي جاءت عن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم. التوسّل لله تعالى خلال دعاء، والدعاء باستخدام أحد أسماء الله تعالى، أو صفاته.

الدعاء باستخدام الأدعية التي جاءت على لسان الرسل والصالحون، وعلى المسلم إن يتوب الى الله من كل المعاصي والرجوع الى الله تعالى ، فإن اكثر اولئك الذي يشكون من عدم اجابة الدعاء آفتهم المعاصي فهي خلف من كل مصيبة وعلى المسلم التوسّل لله تعالى بصالح الأعمال التذلّل والاعتراف بالذنب الذي يرتكبه العبد، ورجاء العبد إجابة الدعاء بالرغم من تقصيره.

شعبان شهر شعبان حكم صيام شهر شعبان كاملا كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة الدعاء الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

بالصور

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد