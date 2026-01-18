قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
برلمان

رئيس إسكان الشيوخ: الحكومة لديها خطة الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ علي اهتمام الدولة بتنمية المواطن المصري وتوفير بيئة صحية للعيش فيها وتهيئة الظروف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كافة ربوع الوطن من أجل ذلك كان مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وكان في القلب منها مشروعات مياه  الشرب والصرف الصحي.


وأضاف الشعراوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب فايز إبراهيم بشأن العمل علي تحسين منظومة مياة الشرب ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.


وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية بمحافظة شمال سيناء لجذب الكثير من مواطني الدولة المصرية للعيش علي تلك الأرض المباركة لأنها خط الدفاع الاول لذلك فإن الحكومة لا تتدخل جهدا للتنمية بسيناء وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السيناوي وجذب  المزيد من البشر واعتقد أن ما تم انفاقه من أموال وما تم تخصيصه من مخصصات مالية للتنمية بسيناء أمر محمود وهناك المزيد باذن الله.


وأشار الشعراوي إلى أن  الحكومة لديها خطة الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي بالقري والمحافظات، وطالب الشعراوي ممثلي الحكومة بخطة العمل والجداول الزمنية الخاصه بانتهاء اعمال قطاع مياة الشرب والصرف الصحى.


وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا عدد من الاقتراحات المقدمة من النائب محمد عبدالعليم بشأن الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

رامز جلال

أسطوري كالعادة.. رامز جلال يشيد بـ حفل توزيع جوائز joy awards

جنازة شقيق شيرين

بعد تشييع جنازته.. موعد عزاء شقيق الفنانة شيرين

ماجد المهندس

نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس المرتقب في البحرين

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد