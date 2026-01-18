رئيس إسكان الشيوخ: الحكومة لديها خطة الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي

أكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ علي اهتمام الدولة بتنمية المواطن المصري وتوفير بيئة صحية للعيش فيها وتهيئة الظروف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كافة ربوع الوطن من أجل ذلك كان مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات مبادرة حياة كريمة وكان في القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف الشعراوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب فايز إبراهيم بشأن العمل علي تحسين منظومة مياة الشرب ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.



وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية بمحافظة شمال سيناء لجذب الكثير من مواطني الدولة المصرية للعيش علي تلك الأرض المباركة لأنها خط الدفاع الاول لذلك فإن الحكومة لا تتدخل جهدا للتنمية بسيناء وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السيناوي وجذب المزيد من البشر واعتقد أن ما تم انفاقه من أموال وما تم تخصيصه من مخصصات مالية للتنمية بسيناء أمر محمود وهناك المزيد باذن الله.



وأشار الشعراوي إلى أن الحكومة لديها خطة الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي بالقري والمحافظات، وطالب الشعراوي ممثلي الحكومة بخطة العمل والجداول الزمنية الخاصه بانتهاء اعمال قطاع مياة الشرب والصرف الصحى.



وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا عدد من الاقتراحات المقدمة من النائب محمد عبدالعليم بشأن الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.