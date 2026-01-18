تصعيد روسي غير مسبوق في أوكرانيا رغم قسوة الشتاء وتحذيرات من انهيار القدرات الأوكرانية

أكد الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشئون الروسية، أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تشهد تصعيدًا لافتًا وغير مسبوق، متجاوزة التحديات المناخية القاسية لفصل الشتاء، في مؤشر واضح على تحول استراتيجي في مسار الحرب.

وأوضح الأفندي، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات الروسية تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تقدم ميداني ملحوظ، تُرجم إلى سيطرة موسكو على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، ما يعكس بحسب وصفه تفوقًا عسكريًا وتخطيطيًا متناميًا.

وأشار الخبير في الشئون الروسية إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التصعيد يعود إلى حالة الضعف التي يعاني منها الجانب الأوكراني، لا سيما على مستوى الموارد البشرية، كاشفًا أن تصريحات رسمية صادرة عن وزير الدفاع الأوكراني تحدثت عن فرار ما يقرب من 400 ألف جندي من جبهات القتال، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تماسك الجيش ومعنوياته.

وأضاف أن روسيا تعتمد بشكل مكثف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وبالأخص منشآت الطاقة، في إطار سياسة الضغط الشامل الهادفة إلى إنهاك الدولة الأوكرانية ودفع قيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى القبول بخيار الاستسلام العسكري أو تقديم تنازلات استراتيجية.

ولفت الأفندي إلى أن استخدام موسكو للطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى أصبح يتم بصورة يومية وبكثافات كبيرة، مؤكدًا أن وتيرة الإنتاج العسكري الروسي باتت تتفوق على قدرات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سواء من حيث الكم أو الاستمرارية.

وشدد الخبير الروسي على أن الأزمة الحقيقية التي تواجه أوكرانيا لا تتعلق بنقص الأسلحة الغربية، وإنما تتجسد في العجز البشري وتراجع الروح المعنوية داخل صفوف الجيش، مشيرًا إلى أن الأسلحة الروسية أثبتت دقة أعلى وفاعلية أكبر مقارنة بنظيراتها الغربية في ميادين القتال.

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية، رغم تزويد كييف بأسلحة أمريكية بعيدة المدى، لا تزال تتعامل بحذر شديد مع مسألة استخدامها ضد العمق الروسي، خشية الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع موسكو، وهو ما يمنح روسيا على حد قوله هامش حركة أوسع وقدرة على الرد الحاسم تجاه أي تهديد محتمل.