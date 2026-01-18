قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد روسي غير مسبوق في أوكرانيا رغم قسوة الشتاء وتحذيرات من انهيار القدرات الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشئون الروسية، أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تشهد تصعيدًا لافتًا وغير مسبوق، متجاوزة التحديات المناخية القاسية لفصل الشتاء، في مؤشر واضح على تحول استراتيجي في مسار الحرب.

وأوضح الأفندي، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات الروسية تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تقدم ميداني ملحوظ، تُرجم إلى سيطرة موسكو على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، ما يعكس بحسب وصفه تفوقًا عسكريًا وتخطيطيًا متناميًا.

وأشار الخبير في الشئون الروسية إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التصعيد يعود إلى حالة الضعف التي يعاني منها الجانب الأوكراني، لا سيما على مستوى الموارد البشرية، كاشفًا أن تصريحات رسمية صادرة عن وزير الدفاع الأوكراني تحدثت عن فرار ما يقرب من 400 ألف جندي من جبهات القتال، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تماسك الجيش ومعنوياته.

وأضاف أن روسيا تعتمد بشكل مكثف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وبالأخص منشآت الطاقة، في إطار سياسة الضغط الشامل الهادفة إلى إنهاك الدولة الأوكرانية ودفع قيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى القبول بخيار الاستسلام العسكري أو تقديم تنازلات استراتيجية.

ولفت الأفندي إلى أن استخدام موسكو للطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى أصبح يتم بصورة يومية وبكثافات كبيرة، مؤكدًا أن وتيرة الإنتاج العسكري الروسي باتت تتفوق على قدرات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سواء من حيث الكم أو الاستمرارية.

وشدد الخبير الروسي على أن الأزمة الحقيقية التي تواجه أوكرانيا لا تتعلق بنقص الأسلحة الغربية، وإنما تتجسد في العجز البشري وتراجع الروح المعنوية داخل صفوف الجيش، مشيرًا إلى أن الأسلحة الروسية أثبتت دقة أعلى وفاعلية أكبر مقارنة بنظيراتها الغربية في ميادين القتال.

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية، رغم تزويد كييف بأسلحة أمريكية بعيدة المدى، لا تزال تتعامل بحذر شديد مع مسألة استخدامها ضد العمق الروسي، خشية الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع موسكو، وهو ما يمنح روسيا على حد قوله هامش حركة أوسع وقدرة على الرد الحاسم تجاه أي تهديد محتمل.

روسيا اوكرانيا موسكو الجيش ميادين القتال زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

احمد سعيد عبدالغني

والدي وصديقي وحبيبي.. أحمد سعيد عبدالغني يحيي ذكرى وفاة والده

هند صبري

رمضان 2026.. هند صبري تتحدث عن مسلسلها مناعة: شخصية مستوحاة من الواقع

ويل سميث

رهبة وعظمة الحضارة المصرية.. ويل سميث يستكشف الهرم الأكبر

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد