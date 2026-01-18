حسن شاكوش يعلن مسابقة جديدة.. إحياء حفل زفاف مجانًا لهذا الشرط

في لفتة تفاعلية مع جمهوره، أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن مسابقة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، يتيح من خلالها الفرصة لعروسين للفوز بإحياء حفل زفافهما مجانًا، دون مقابل مادي، ضمن شروط محددة للمشاركة

وقال شاكوش فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك »: «أى اتنين مخطوبين وبيحضروا لفرحهم قريب، يعملوا فيديو على أغنية الباشا باشا من فيلم جوازة ولا جنازة، وأكتر فيديو هيجيب مشاهدات وتفاعل هحضر فرح أصحابه مجانًا من غير مقابل».

يُذكر أن الشركة المنتجة لفيلم «جوازة ولا جنازة» طرحت مؤخرًا أغنية «الباشا باشا» بصوت حسن شاكوش كأغنية دعائية للعمل، الذى يُعد أول تجربة روائية طويلة للمخرجة أميرة دياب، من تأليفها بالاشتراك مع دينا ماهر، فى عمل يمزج بين الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، فى إطار يراهن صناعه على جذب شرائح متنوعة من الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى تشويقى مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تضطران إلى قضاء سبعة أيام معًا فى وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من نيللى كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوى، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، إلى جانب عدد من النجوم، وهو من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما، وتأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإخراج أميرة دياب.





