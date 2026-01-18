شهية ولذيذة.. طريقة عمل فتة السجق في البيت

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي، سفرة، طريقة عمل فتة سجق الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير فتة سجق



● سجق بلدي

● ثوم صحيح

● بصل شرائح

● فلفل أخضر وأحمر شرائح

للصلصة:

● زيت

● ثوم مفروم

● خل

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● ملح

● فلفل أسود

للتقديم:

● بطاطس محمرة

● عيش شامي محمص

● أرز أبيض



طريقة تحضير فتة سجق



يشوح السجق مع السمن ثم يضاف البصل و الملح و الفلفل الأسود ثم يضاف الفلفل الشرائح

في وعاء آخر يشوح الثوم مع الزيت ثم يضاف الخل و الطماطم و صلصة الطماطم و الملح و الفلفل الأسود

ثم يرص طبقات مع العيش الشامي و البطاطس و الأرز الأبيض و تقدم