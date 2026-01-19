الفرنساوي يعيد عمرو يوسف للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاث سنوات

تعاقد عمرو يوسف على بطولة مسلسل تليفزيوني جديد بعنوان الفرنساوي وهو مكون من ١٠ حلقات سيتم عرضه عبر منصة يانغو بلاي.



المسلسل يعيد عمرو للدراما التليفزيونية بعد غياب ثلاثة أعوام كاملة.



وكان عمرو قد حقق نجاحا سينمائيا كبيرا جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الاعلى إيرادات في عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بأفلامه شقو و اولاد رزق ٣ و درويش والسلم والثعبان ٢ "لعب عيال.



يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم السلم و الثعبان الجزء الثاني.

فيلم السلم والثعبان 2

الفيلم ببطولة عمرو يوسف وإخراج طارق العريان و سيناريو احمد حسني و إنتاج موسى عيسى و يشارك فيه النجوم أسماء جلال وظافر العابدين و حاتم صلاح وهبة عبد العزيز و ماجد المصري وفدوى عابد وآية سليم.