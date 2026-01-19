أزمة استخباراتية بدولة الاحتلال.. الكشف عن شبكات تجسس داخل الجيش والمتشددين

شهدت إسرائيل خلال الساعات الماضية أزمة أمنية غير مسبوقة، بعد إعلان اعتقال شقيقين من التيار الديني المتشدد، للاشتباه بتواصلهما مع “عميل أجنبي”، في قضية وصفتها وسائل الإعلام العبرية بالبالغة الخطورة.

وأفادت التقارير بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية نفذوا سلسلة مداهمات متزامنة في مدن متعددة، بينها إلعاد وبيتار عيليت وموديعين عيليت، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وطلبة المعاهد الدينية (اليشيفوت)، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية.

وفي خطوة استثنائية، أصدرت محكمة الصلح في القدس، بناء على طلب الوحدة المركزية في لواء “شاي”، أمر حظر نشر شامل، يشمل أسماء المشتبه بهم، وتفاصيل التحقيق، وطبيعة المواد محل الاشتباه، ما يعكس حساسية الملف وخطورته.

وذكرت المصادر العبرية أن الشبهة الرئيسة تتعلق بـ“الاتصال بعميل أجنبي”، فيما من المتوقع عرض المعتقلين على جلسات تمديد توقيف خلال الأيام المقبلة، ستُعقد جميعها خلف أبواب مغلقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإعلام الإسرائيلي جدلًا متزايدًا حول توسع ملفات التجسس، بعد الكشف عن تورط جندي من لواء “جفعاتي” في التواصل مع جهات استخبارية إيرانية، وتورطه في تسريب صور ومقاطع فيديو لمواقع عسكرية حساسة، إضافة إلى معلومات عن أسلحة وذخائر الجيش الإسرائيلي.

وأصدرت النيابة العسكرية لائحة اتهام خطيرة بحق الجندي، تشمل “الاتصال بعميل أجنبي، وتسليم معلومات للعدو، وانتحال صفة، وعرقلة سير العدالة”، في مؤشر على مستوى التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل داخليًا.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه القضايا وفرض أوامر منع نشر واسعة يعكس حالة من القلق والارتباك داخل المنظومة الأمنية، وسط تصاعد الاختراقات الاستخبارية حتى في صفوف الجيش ومجتمعات لطالما اعتبرت “محصنة أمنيًا”.