قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدقي صخر: تركت الهندسة بسبب الفن .. وفيلم الست "تجربة هايلة"

صدقى صخر
صدقى صخر
تقى الجيزاوي

حل الفنان صدقي صخر ضيفاً على برنامج سيبها دايرة مع زهرة رامي عبر راديو إنرجي 92.1 للحديث عن نجاح أعماله ومشواره الفني.

صدقى صخر عن دوره فى مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”: كبرتوا الموضوع اوى

وعلق صدقي صخر على الهجوم النسائي ضده بسبب شخصيته في مسلسل "لاترد ولا تستبدل"، موضحاً:" كبرتوا الموضوع أوي".

ووصف صدقي صخر شخصية نادر بأنه شخص حقيقي لديه مزايا وعيوب وليس لديه قدرة على التعاطف، مشيراً إلى أنه تم تطوير الشخصية بشكل مستمر بالتنسيق مع المؤلفة والمخرجة.

وعبر صدقي صخر عن اشتياقه للموسيقى لأنه يعزف الجيتار والمشاركة في أعمال فنية موسيقية ولكنه لم يستطع بسبب انشغاله بالتمثيل.

وعن تقديمه لشخصية الملحن محمود الشريف خطيب أم كلثوم في فيلم الست، قال صدقي صخر إنه كان حريص على إظهار روحه وخفة ظله ووصفها بأنها "تجربة هايلة".

صدقى صخر: مروان حامد  شخصية استثنائية

ووصف صدقي صخر في تصريحاته لإنرجي المخرج مروان حامد بأنه شخصية استثنائية، وما يميزه أنه عليم بعمله ويعرف ما يحتاجه من الفنان لتقديم الدور بأحسن شكل ممكن.

وكشف صدقي صخر أنه ترك الهندسة بسبب شغفه بالفن، مشيراً إلى أن العمل والدور القوي يحمسه على المشاركة والتجربة.

وقال إنه يرفض العمل الذي يستقل بعقلية المتفرج حتى لو كان بطولة مطلقة، مشيراً إلى أن رؤية المخرج تحدد موقفه من أعمال كثيرة.

صدقي صخر راديو إنرجي مسلسل لاترد ولا تستبدل مروان حامد فيلم الست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأحد 18 يناير 2026

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 18 يناير

استنزاف بطارية آيفون

ما سبب استنزاف بطاريات هواتف آيفون؟ .. الشركة تجيب

الألبان

هذه العادة البسيطة قبل النوم قد تكون مفتاح استرخائك اليومي

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد