طريقة عمل جلاش بحشوة البطاطس والباذنجان.. بأسهل الخطوات

جلاش بحشوة البطاطس والباذنجان من الأطباق الجانبية اللذيذة والغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي.

قدم الشيف الشربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بحشوة البطاطس والباذنجان، فيما يلي….

مقادير جلاش بحشوة البطاطس والباذنجان



● جلاش

● سمنة

● باذنجان مقلي

● بطاطس مقلية

● بصل مكرمل

● فلفل حار

● كزبرة خضراء

● بقدونس

● فلفل ألوان

● جبنة فيتا

● فلفل أسود

● كمون

● بهارات

● زعتر

● بيضة

● لبن

● سمسم

● حبة البركة

طريقة تحضير جلاش بحشوة البطاطس والباذنجان



يرص الجلاش في البايركس ويدهن بين طبقاته بالسمنة

ثم يحشة بخليط البطاطس والباذنجان المقلي مع الخضرة والبهارات

ثم يضاف الجبنة على الوجه ويضاف باقي بقات الجلاش ويدهن بالسمنة

ويوضع السمسم وحبة البركة على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم