طريقة عمل نجرسكو.. أحلى من المطاعم

نجرسكو من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويحرص العديد على شرائها وتناولها من المطاعم و الكافيهات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي، سفرة، طريقة عمل نجرسكو.

مقادير نجرسكو





● مكرونة قلم مسلوقة

● صدور دجاج شرائح

● بصل مفروم

● 4 ملعقة كبيرة دقيق

● 2 ملعقة كبيرة سمنة

● 2 كوب لبن

● 2 كوب مرقة

● بهارات

● ملح

● فلفل أسود

● بيضة

● بقسماط

طريقة تحضير نجرسكو



يشوح البصل المفروم في السمنة في إناء على النار مع شرائح الدجاج

يضاف الملح والفلفل والبهارات ويقلب كل الخليط

يشوح الدقيق فى السمنة في إناء على النار

يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

يخلط جزء من البشاميل مع المكرونة

يفرد الخليط في بايركس مدهون بالزيت ومرشوش بالبقسماط

يوضع خليط الدجاج

يضاف على الوجه طبقة أخرى من خليط المكرونة

يضاف طبقة من البشاميل المضاف له بيضة وملح وفلفل أسود

يوضع البايركس فى الفرن حتى تمام النضج .