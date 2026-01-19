استاذ علوم سياسية: مصر محاطة بالعديد من التحديات الإقليمية الخارجية

أكد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ددولة كبيرة وهامة في الإقليم، ولكن تواجه الدولة تحديات كبيرة على المستوى الخارجي والداخلي.

وقال مأمون فندي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الملف الأمن القومي الخارجي لمصر، أصبح مشهد شديد التعقيد، مؤكدا ان مصر محاطة بتحديات إقليمية متعددة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن تلك التحديات تتمثل في ملف القضية الفلسطينية، وتطور مجلس السلام الذي طرحه ترامب، إضافة إلى ملف اثيوبيا ومياه النيل ورسالة الرئيس الأمريكي ترامب للرئيس السيسي.

وأشار مأمون فندي إلى أن هناك ملف ليبيا وملف السودان وملف القرن الأفريقي واليمني ,والملف السوري والأزمات الموجودة بها.